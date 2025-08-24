Trafic suspendat în PMAN în contextul organizării și desfășurării manifestărilor dedicate Zilei Independenței

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 25 august – 28 august, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul organizării sărbătorii naționale „Ziua Independenței”.

Între 25 august, ora 22:00 – 28 august 2025, ora 00:01, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin.

„Măsura a fost luată în legătură cu organziarea și desfășurarea acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice dedicate Sărbătorii Naționale „Ziua Independenței”, de către Cancelaria de Stat a R. Moldova”, potrivit Primăriei.

În perioada enunțată, circulația troleibuzelor și autobuzelor de rută va fi organizată pe străzile adiacente.

„Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, îndeamnă autoritățile municipale.

Patru importanți lideri europeni vin în R. Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române – Ziarul de Gardă

Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, anunță Președinția.

Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.