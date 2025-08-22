Ultima oră Patru importanți lideri europeni vin în R. Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române

Patru lideri europeni vin în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, anunță Președinția R. Moldova într-un comunicat de presă.

Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, anunță Președinția.

Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române, va veni la Chișinău președintele României, Nicușor Dan, a mai anunțat Președinția.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, precizează Președinția R. Moldova.

Vizitele oficialilor europeni la Chișinău de Ziua Independenței au constituit un alt pretext de dezinformare despre implicarea UE în alegeri, a constatat recent portalul mediacritica.md.

Un articol publicat recent pe site-ul 60m.md anunță, pe baza unor surse anonime, că lideri europeni ar urma să participe la evenimentele de Ziua Independenței, la Chișinău, cu scopul de a sprijini electoral partidul PAS. Narațiunea este răspândită de ceva vreme și pe canale de Telegram precum Новости Молдовы, Молдавский Крот, Sputnik Молдова, Insider Moldova sau Salut Молдова!.

Site-ul 60m.md afirmă, citând surse neidentificate, că Friedrich Merz, Donald Tusk și Nicușor Dan ar fi invitați la Chișinău de Ziua Independenței pentru „a face campanie electorală pentru PAS”. Titlul transmite ca fapt sigur că liderii europeni vin cu aces scop deși în text se precizează doar că există surse care „susțin” acest lucru. Lipsa distincției între fapte confirmate și speculații induce în eroare cititorii.

O altă problemă este că publicul nu primește explicații despre natura și scopul vizitelor diplomatice, despre practica internațională privind invitațiile la sărbători naționale sau despre precedentul vizitelor unor lideri străini în Republica Moldova. Această lipsă de contextualizare favorizează interpretările manipulative.

Și canalele de Telegram precum Новости Молдовы și Sputnik Молдова adoptă un ton similar, transformând vizitele diplomatice în „gesturi electorale”, deși fără dovezi sau declarații oficiale care să susțină o eventuală implicare politică. Termeni precum „sprijin disimulat”, „intervenție externă” sau acuzații subtile că „vizitele sunt menite să legitimeze guvernarea actuală” apar frecvent în aceste surse, deși ele nu oferă probe concrete.

Printre narațiunile promovate se evidențiază cea precum că o aparentă vizită diplomatică este reinterpretată ca acțiune de manipulare politică. De asemenea, implicarea oficialilor străini este prezentată drept atac asupra suveranității naţionale, activând sentimente de antipatie faţă de integrarea europeană. Și guvernarea de la Chișinău este descrisă ca fiind dependentă și autoritară.

În ceea ce privește materialele de pe portalurile de știri, Codul deontologic prevede că „jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte”. Iar Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnaliști prevede că „în prezentarea evenimentelor vom face o distincţie clară între informaţie şi opinie, evitându-se orice confuzie. Ştirile sunt fapte şi date. Opiniile exprimă gânduri, idei, convingeri, judecăţi de valoare ale ziariştilor, mijloacelor de informare în masă. Opiniile exprimate sub formă de comentarii ale unor evenimente sau acţiuni cu referinţă la persoane sau instituţii nu trebuie să nege sau să ascundă în mod intenţionat fapte sau date reale. Vom insera opiniile într-un articol informativ doar din partea unei surse intervievate sau citate, dar niciodată din partea reporterului”, scrie mediacritica.md.