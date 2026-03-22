Trafic intens la punctul de trecere al frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova

Poliția de Frontieră atenționeză călătorii că duminică, 22 martie, în jurul orei 15, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.

Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă, conform datelor de la Frontieră.

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI Costești, PVFI Leova sau PVFI Cahul”, îndeamnă Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră îndeamnă persoanele care intenționează să traverseze frontiera să manifeste înțelegere.