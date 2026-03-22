Negocieri de pace la Miami: Delegația ucraineană s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner, la mai mult de o lună după ultima întâlnire

Oficialii americani și ucraineni au organizat o nouă rundă de negocieri de pace la Miami, Florida, pe 21 martie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Discuțiile de pace vor continua și a doua zi, duminică, 22 martie, potrivti Kyiv Independent.

Runda de negocieri are loc la mai mult de o lună după ultima întâlnire față în față de la Geneva, din 17-18 februarie, când au avut loc discuții trilaterale între Kiev, Moscova și Washington. O întâlnire ulterioară, programată pentru 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată după atacurile americane și israeliene asupra Iranului.

În ciuda lunilor de eforturi conduse de SUA pentru a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia, progresul asupra punctelor cheie de negociere a stagnat aproape complet în ultimele săptămâni, pe fondul războiului din Iran.

Emisarul special Steve Witkoff, care conduce delegația SUA alături de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a numit întâlnirea cu oficialii ucraineni „constructivă” într-o declarație pe rețelele de socializare.

Witkoff a declarat că discuțiile „s-au concentrat pe restrângerea și rezolvarea punctelor rămase pentru a ne apropia de un acord de pace cuprinzător”, fără a specifica detaliile a ceea ce s-a discutat.

În discursul său de seară, Zelenski a salutat ultima rundă de discuții, spunând că este important „ca diplomația să continue și să lucrăm pentru a pune capăt acestui război”.

„Problema cheie este să înțelegem cât de pregătită este Rusia să se îndrepte spre un sfârșit real al războiului și dacă este pregătită să facă acest lucru cu onestitate și demnitate. Mai ales acum, când tensiunile geopolitice au crescut doar din cauza situației din jurul Iranului”, a adăugat Zelenski.

Oficialii europeni au avertizat că sprijinul militar american, în special sistemele de apărare aeriană, ar putea întâmpina întârzieri, deoarece Washingtonul acordă prioritate Orientului Mijlociu, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, afirmând că există acum „concurență pentru aceleași active”.

Delegația ucraineană este compusă din Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei; șeful Biroului Prezidențial, Kyrylo Budanov; prim-vicepreședintele Biroului Prezidențial, Serhii Kyslytsia; și David Arakhamia, liderul parlamentar al partidului Slujitorul Poporului al lui Zelenski.

Ultimele discuții nu au inclus o delegație din Moscova. Zelenski a declarat anterior că Rusia a refuzat să organizeze discuții trilaterale în SUA și a propus în schimb o întâlnire în Elveția sau Turcia.