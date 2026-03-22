Peste două tone de material absorbant au fost livrate în R. Moldova, cu sprijinul UE, pentru gestionarea situației generate de scurgerea de petrol în Nistru

R. Moldova beneficiază de sprijin internațional pentru depășirea consecințelor scurgerii de substanță de origine petrolieră în fluviul Nistru, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Sâmbătă, 21 martie, peste două tone de material absorbant destinat intervenției în caz de poluare a fost livrat cu ajutorul Uniunii Europene.

În acest context, la data de 19 martie 2026, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), reprezentată de colonelul Aurel Baciu, a avut o întrevedere oficială cu comandantul-șef adjunct al Serviciului de Pompieri din Polonia, general-maior Grzegorz Szyszko.

„Ca urmare a acestei întrevederi, Solidarity Fund PL, în colaborare cu Ministerul Mediului, cu sprijinul Uniunii Europene, a contribuit la gestionarea situației prin achiziționarea, din România, a peste 2 tone de material absorbant destinat intervenției în caz de poluare.

Materialul a fost livrat în R. Moldova la data de 21 martie 2026 și va fi utilizat pentru limitarea impactului poluării asupra mediului și pentru protejarea populației”, comunică IGSU.

IGSU a declarat că își exprimă profunda recunoștință față de colegii din Polonia și partenerii europeni pentru solidaritatea manifestată și pentru promptitudinea cu care au răspuns acestei provocări majore.

Criza ecologică de pe Nistru

Pe 7 martie 2026, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

