Financial Times Industria aviatică trece prin cea mai gravă criză de după pandemia Covid. Biletele s-ar putea scumpi semnificativ în perioada următoare

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea multor curse, închiderea unor spații aeriene și creșterea accentuată a prețului combustibilului pentru avioane. În aceste condiții, companiile nu mai pot absorbi costurile și sunt nevoite să scumpească biletele pentru pasageri, explică Financial Times în analiza sa, conform Biziday.

Cele mai mari 20 de companii aeriene din lume au pierdut împreună peste 50 de miliarde de dolari din valoare, semn că investitorii anticipează că urmează o perioadă dificilă. Problemele sunt cele mai grave în zona Golfului, unde marile companii aeriene sunt direct afectate de război.

Numărul zborurilor a fost redus semnificativ, iar turismul din regiune a scăzut puternic. În paralel, există temeri că ar putea apărea chiar și lipsuri de combustibil, motiv pentru care unele companii pregătesc planuri de urgență și iau în calcul reducerea unor rute, inclusiv spre Asia.

Pasagerii din întreaga lume, nu doar cei care zboară spre Orientul Mijlociu, vor plăti mai mult pe biletele de avion în perioada următoare, scrie FT.

„Companiile aeriene cresc prețurile pentru a-și proteja profitul, deoarece costurile lor au crescut puternic. Principalul motiv este scumpirea combustibilului pentru avioane, care reprezintă aproximativ o treime din cheltuielile unei companii și care s-a dublat după atacurile lansate luna trecută de SUA și Israel asupra Iranului”, potrivit FT.

Criza vine într-un moment delicat, după ce industria își revenise puternic după pandemie și începuse să înregistreze profituri record.

Totuși, creșterea prețurilor la bilete ar putea duce la scăderea cererii, deoarece tot mai mulți oameni nu își vor mai permite să călătorească. În plus, problemele nu afectează doar pasagerii, ci și transportul de marfă. Din cauza blocajelor din transportul maritim, tot mai multe bunuri sunt trimise cu avionul, ceea ce duce la supraaglomerarea aeroporturilor.

Chiar și în aceste condiții, unii șefi din industrie cred că situația s-ar putea îmbunătăți rapid dacă războiul se încheie într-un termen scurt. Până atunci însă, Financial Times scrie că pasagerii trebuie să se aștepte la bilete mai scumpe, posibile anulări de zboruri și un trafic aerian mai complicat la nivel global, în special pe perioada verii, dacă războiul se prelungește.