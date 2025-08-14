Tortură, influență externă asupra presei și detenții arbitrare în stânga Nistrului: Departamentul de Stat al SUA, raport privind respectarea drepturilor omului în R. Moldova
Pe 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R. Moldova. Potrivit documentului, situația în regiunea transnistreană este „foarte gravă”, potrivit Asociației Promo-LEX.
Departamentul de Stat al SUA a identificat mai multe probleme.
- Tortură și rele tratamente
Cazuri credibile de tortură și rele tratamente continuă să fie raportate, mai ales în regiunea transnistreană, fără ca autorii să fie trași la răspundere, se arată în raport. Condițiile din penitenciare și accesul la asistență medicală rămân problematice.
- Libertatea de exprimare și presa
Deși garantată de lege, presa este afectată de influențe oligarhice și externe, a stabilit Departamentul de Stat american. Jurnaliștii se confruntă cu intimidări și hărțuire, iar dezinformarea rămâne o amenințare serioasă.
- Regiunea transnistreană
Situația este descrisă drept „foarte gravă” în stânga Nistrului, unde au fost constatate probleme precum represiuni politice, detenții arbitrare, tortură și restricții severe asupra presei.
Raportul notează și unele progrese pe malul drept al Nistrului, inclusiv creșterea transparenței și implicarea societății civile în procesul decizional, aspecte confirmate și de raportul Promo-LEX CSO Meter 2024.
„Raportul Departamentului de Stat confirmă gravitatea problemelor de drepturile omului pe care Asociația Promo-LEX le monitorizează în R. Moldova. Suntem îngrijorați în special de situația din regiunea transnistreană, unde tortura și alte abuzuri persistă pe fundalul impunității”, a declarat Vadim Vieru, avocat și Director de Program al Asociației Promo-LEX.