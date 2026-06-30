Termoelectrica ar urma să fie modernizată. R. Moldova și Banca Mondială au semnat un acord de grant de 1,7 milioane de dolari

Ministerul Energiei al R. Moldova (ME) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), parte a Grupului Băncii Mondiale, au semnat un Acord de grant privind acordarea unei finanțări nerambursabile de până la 1,7 milioane de dolari pentru pregătirea proiectului de construcție a unor noi capacități de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica”.

Proiectul are la bază concluziile studiului de fezabilitate elaborat în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, se spune într-un comunicat al instituției.

„Acesta recomandă dezvoltarea unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență, cu ciclu combinat, care va contribui la modernizarea infrastructurii energetice a municipiului Chișinău și la consolidarea securității energetice a R. Moldova.

Construcția unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență cu o capacitate electrică de aproximativ 250 MW și o capacitate termică de aproximativ 180 MW va permite producerea simultană a energiei electrice și termice cu un consum mai redus de combustibil comparativ cu tehnologiile convenționale, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de producere a energiei și la utilizarea mai eficientă a resurselor energetice.

Noua investiție va crea premisele pentru înlocuirea treptată a unor capacități de producere învechite, creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de combustibil și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, proiectul va facilita integrarea surselor regenerabile de energie și va contribui la dezvoltarea unui sistem energetic mai rezilient și mai flexibil”, dau asigurări reprezentanții Ministerului.

Conform autorităților, grantul este nerambursabil.

„Fondurile vor fi utilizate pentru pregătirea proiectului investițional, iar activitățile finanțate urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2027”, susține ME.