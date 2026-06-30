Un bărbat a murit în urma unei explozii. Poliția: „Deflagrația s-ar fi produs în timpul manipulării unui obiect care prezintă caracteristicile unei muniții”

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit marți dimineață, 30 iunie, din cauza unei explozii, „în timpul manipulării unui obiect care prezintă caracteristicile unei muniții”. Incidentul s-a produs în satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Conform oamenilor legii, bărbatul locuia de unul singur, iar dimineață, în propria curte, a devenit victima unei explozii.

„Potrivit cercetărilor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timpul manipulării unui obiect care prezintă caracteristicile unei muniții, după ce acesta ar fi fost lovit direct cu un obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat.

La fața locului au intervenit inclusiv angajați ai Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor”, se spune în comunicatul Poliției.

Cauza exactă și toate împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite în cadrul investigațiilor.

Poliția reamintește cetățenilor că, în cazul descoperirii „unor obiecte suspecte sau care ar putea reprezenta muniții este strict interzisă atingerea, deplasarea, demontarea sau lovirea acestora”. Oamenii legii recomandă apelarea imediată a Serviciului 112 și respectarea indicațiilor specialiștilor.