Armata Națională va beneficia de echipament militar de ultimă generație: costul proiectului este de peste 50 de milioane de euro

Armata Națională va beneficia de peste 100 unități de tehnică militară de ultimă generație. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat marți, 30 iunie, acordul-cadru și contractul privind achiziționarea echipamentului, potrivit unui comunicat al ministerului.

Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace (EPF).

„Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Vehiculele achiziționate urmează a fi livrate până în luna mai 2027”, potrivit Ministerului Apărării.

În cadrul unei întrevederi cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosatîi a mulțumit pentru receptivitate și deschidere, evidențiind importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale R. Moldova.