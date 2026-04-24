Termenul de privatizare a locuințelor fost extins, iar buteliile de gaz vor fi interzise în blocuri. Ajustări la cadrul normativ în domeniul locuințelor, votate de Parlament

Termenul-limită de privatizare a locuințelor a fost extins cu trei ani, adică până la 31 mai 2029. Inițiativa legislativă de ajustare a cadrului normativ în domeniul locuințelor, care prevede această prelungire, a fost votată în lectura a doua de 74 de deputați.

„Prelungirea termenului-limită este necesară pentru că unii cetățeni nu au reușit să privatizeze locuințele acordate de stat. Printre motive se numără lipsa resurselor financiare, actele de identitate expirate, precum și faptul că unii locatari au fost plecați peste hotare sau fac parte din familii social vulnerabile și nu au ajuns la un acord comun pentru inițierea procesului”, se arată într-un comunicat al Parlamentului.

În prezent, termenul pentru exercitarea dreptului de privatizare a locuințelor atribuite de stat expiră la 31 mai 2026.

De asemenea, documentul prevede interzicerea utilizării buteliilor de gaze comprimate sau lichefiate în interiorul blocurilor locative, precum și păstrarea sau depozitarea acestora în astfel de imobile.

„Utilizarea acestora poate provoca explozii și incendii, punând în pericol viața oamenilor și siguranța clădirilor. Anterior, au fost înregistrate astfel de incidente. De exemplu, în anul 2018, patru persoane au murit în urma unei deflagrații care a distrus trei apartamente dintr-un bloc cu 15 etaje din capitală”, se explică în comunicat.

Datele statistice arată că, în perioada 2021–2025, au fost privatizate 1 231 de locuințe, iar alte 2 651 sunt pasibile privatizării. După expirarea termenului de privatizare, autoritățile administrației publice locale vor acorda statut de locuințe sociale locuințelor neprivatizate.

Documentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Excepție fac prevederile care se referă la interdicția utilizării buteliilor de gaze, care vor intra în vigoare după șase luni.