Tentativă de trecere ilegală la Prut: doi ucraineni, dintre care unul căutat internațional, reținuți

Doi cetățeni străini aflați în căutare, au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră în timp ce se îndreptau pe jos spre râul Prut, cu intenția de a trece ilegal în România, a anunțat luni, 6 aprilie, Poliția de Frontieră.

Potrivit unui comunicat, intervenția a avut loc la sfârșitul lunii martie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Leușeni-1.

„Sistemele speciale de supraveghere au detectat mișcarea suspectă a două persoane care se deplasau rapid spre linia frontierei. O patrulă mobilă a intervenit prompt și i-a depistat pe cei doi tineri înainte ca aceștia să ajungă la apă”, a precizat Poliția.

Cei doi nu aveau asupra lor acte de identitate, iar verificările ulterioare au stabilit că sunt cetățeni ucraineni, în vârstă de 26 și 27 de ani.

Totodată, investigațiile au scos la iveală că ambii erau implicați în dosare penale: unul dintre ei era dat în căutare internațională prin Interpol, iar celălalt fusese deja documentat anterior pentru o tentativă similară de trecere ilegală a frontierei moldo-române, în nordul țării, în martie 2025.

În cadrul audierilor, aceștia au declarat că încercau să ajungă în România pentru a solicita azil, alegând să ocolească punctele de trecere a frontierei.

Ulterior, tânărul de 26 de ani a fost extrădat în Ucraina, iar cel de-al doilea, aflat în căutare națională, a fost reținut și predat autorităților competente pentru executarea unei pedepse de 12 luni de privațiune de libertate, stabilită prin hotărâre judecătorească.