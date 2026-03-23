VIDEO Cum s-a schimbat percepția cetățenilor față de integritatea în sectorul justiției între 2023 și 2025?

Institutul pentru Politici și Reforme Europene, împreună cu Magenta Consulting, a făcut un sondaj național de opinie privind integritatea în sectorul justiției. Studiul, realizat în cadrul proiectului Justice4Moldova, s-a desfășurat în două etape – în 2023 și în 2025, pentru a urmări cum evoluează percepțiile cetățenilor.

Rezultatele arată o tendință pozitivă. Dacă în 2023, doar 30% dintre respondenți considerau că situația din justiție s-a îmbunătățit în ultimii trei ani, în 2025, 49% dintre cei intervievați au spus că au văzut îmbunătățiri în aceeași perioadă. Problemele de bază însă persistă.

Percepțiile privind nivelul de corupție rămân ridicate. Cel puțin o treime dintre respondenți consideră că există multă corupție în instituțiile de justiție. Poliția, sistemul judecătoresc, procuratura și chiar avocatura sunt percepute ca fiind afectate de corupție, deși aceste percepții sunt în scădere comparativ cu 2023.

În ceea ce privește procesul de vetting, percepțiile sunt prudente, dar în îmbunătățire. 45% dintre respondenți au încredere în rezultatele evaluării judecătorilor și procurorilor, o creștere ușoară față de 2023. Totuși, aproape jumătate rămân sceptici sau neîncrezători.