Tatiana Nistorică, secretara de stat reținută de CNA într-un dosar de corupție, va fi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile

Secretara de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, reținută de CNA pe 2 iulie într-un dosar de corupție, va fi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura Anticorupție pe 4 iulie.

„Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive în privința secretarului de stat, dispunând plasarea acesteia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

În privința reprezentantului agentului economic, instanța a admis parțial demersul procurorilor, dispunând aplicarea arestului preventiv pentru un termen de 20 de zile”, anunță Procuratura Anticorupție.

Tatiana Nistorică, secretară de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost reținută joi, 2 iulie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție, susțin sursele consultate de Ziarul de Gardă. Aceasta ar fi primit bani de la un agent economic pentru a influența ANSA să reia importul de furaje din Ucraina.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale depusă de funcționară la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Aceasta a declarat circa 335 de mii de lei din salarii și remunerații achitate de Asociația Obștească „Institutul pentru Inițiative Strategice” (IPIS), AO „Rețeaua LEADER Moldova”, SRL „Business Intelligent Services” și „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova”.

Totodată, aceasta a încasat o pensie de circa 49 de mii de lei, 80 de mii de lei sub formă de „remitențe pentru părinți” și 17 280 de euro pentru servicii de consultanță prestate organizației „Centre for Humanitarian Dialogue”.

La capitolul bunuri imobile, secretara de stat declară doar un apartament cu suprafața de 59,6 metri pătrați, cumpărat în anul 2018, cu o valoare declarată de 655 de mii de lei.

Nistorică declară și două credite contractate la o bancă din R. Moldova. Primul, în valoare de 655 de mii de lei, a fost contractat în 2018, este scadent în 2035, iar pe parcursul anului trecut au fost rambursați 80,4 mii de lei. Al doilea credit, în valoare de 121 de mii de lei, a fost contractat în 2025, cu scadența în 2030, iar în 2025 au fost rambursați 33,6 mii de lei.

Totodată, în declarație este indicat că aceasta deține funcția de președintă a „Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA).

Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretară de stat a ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare prin decizia aprobată în cadrul ședinței Guvernului în februarie 2026.

În această funcție, Tatiana Nistorică era responsabilă de politicile din domeniile zootehniei, sănătății și bunăstării animalelor, precum și al siguranței alimentelor.