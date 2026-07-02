Numele și averea secretarei de stat de la Ministerul Agriculturii, reținută de CNA într-un dosar de corupție

Tatiana Nistorică, secretară de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, este funcționara reținută joi, 2 iulie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție, susțin sursele consultate de Ziarul de Gardă. Aceasta ar fi primit bani de la un agent economic pentru a influența ANSA să reia importul de furaje din Ucraina.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale depusă de funcționară la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Aceasta a declarat circa 335 de mii de lei din salarii și remunerații achitate de Asociația Obștească „Institutul pentru Inițiative Strategice” (IPIS), AO „Rețeaua LEADER Moldova”, SRL „Business Intelligent Services” și „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova”.

Totodată, aceasta a încasat o pensie de circa 49 de mii de lei, 80 de mii de lei sub formă de „remitențe pentru părinți” și 17 280 de euro pentru servicii de consultanță prestate organizației „Centre for Humanitarian Dialogue”.

La capitolul bunuri imobile, secretara de stat declară doar un apartament cu suprafața de 59,6 metri pătrați, cumpărat în anul 2018, cu o valoare declarată de 655 de mii de lei.

Nistorică declară și două credite contractate la o bancă din R. Moldova. Primul, în valoare de 655 de mii de lei, a fost contractat în 2018, este scadent în 2035, iar pe parcursul anului trecut au fost rambursați 80,4 mii de lei. Al doilea credit, în valoare de 121 de mii de lei, a fost contractat în 2025, cu scadența în 2030, iar în 2025 au fost rambursați 33,6 mii de lei.

Totodată, în declarație este indicat că aceasta deține funcția de președintă a „Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA).

ZdG a încercat în repetate rânduri să o contacteze pentru o reacție, însă, până la momentul publicării, aceasta nu a răspuns la apeluri.

Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretară de stat a ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare prin decizia aprobată în cadrul ședinței Guvernului în februarie 2026.

În această funcție, Tatiana Nistorică era responsabilă de politicile din domeniile zootehniei, sănătății și bunăstării animalelor, precum și al siguranței alimentelor.

Potrivit Ministerului Agriculturii, activitatea sa profesională cuprinde peste 23 de ani de experiență în agricultură, industria alimentară și siguranța alimentară, dintre care peste 15 ani în administrația publică, unde a exercitat funcții de conducere, inclusiv de secretară de stat, șefă a Departamentului pentru politici de producție, procesare și reglementări privind calitatea produselor de origine animală, precum și de expertă în proiecte internaționale finanțate de Uniunea Europeană, FAO, UNIDO și Banca Mondială. Este licențiată în biotehnologie și deține titlul de master în științe politice.

Pe parcursul activității profesionale, a fost implicată în elaborarea politicilor sectoriale, dezvoltarea programelor de sprijin și consolidarea cadrului normativ în domeniile zootehniei, industriei alimentare și siguranței alimentelor, inclusiv în procesele de armonizare cu legislația Uniunii Europene, au declarat reprezentanții ministerului la numirea Tatianei Nistorică în funcția de secretară de stat.

Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 2 iulie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție (PA), într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) „în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina”.

„Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului”, se mai menționa în comunicat.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale, conform CNA.

Reprezentanții MAIA n-au răspuns apelurilor Ziarului de Gardă pentru un comentariu la subiect.