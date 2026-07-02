Ministra Agriculturii a anunțat că va iniția procedura de demitere a secretarei de stat reținute de CNA: „Ministerul va colabora pe deplin cu organele de drept”

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a anunțat vineri, 2 iulie, că va iniția procedura de demitere a secretarei de stat, Tatiana Nistorică, reținută de Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta susține că „nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul”.

„Condamn cu fermitate orice formă de corupție și nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul. Azi CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat acțiuni procesuale în legătură cu o secretară de stat al ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va colabora pe deplin cu organele de drept și va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a se face lumină în acest caz. Nu voi comenta și nu mă voi pronunța asupra detaliilor dosarului. Instituțiile de drept sunt singurele în măsură să investigheze și să facă claritate deplină pe acest caz”, a declarat ministra Catlabuga.

Secretara de stat și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 2 iulie, de către ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție (PA), într-o cauză penală pornită pe fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) „în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina”.

„Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate. În prezent, ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și la alte adrese, în scopul acumulării și consolidării probatoriului”, se mai menționa în comunicat.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale, conform CNA.

Reprezentanții MAIA n-au răspuns apelurilor Ziarului de Gardă pentru un comentariu la subiect.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale depusă de funcționară la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Aceasta a declarat circa 335 de mii de lei din salarii și remunerații achitate de Asociația Obștească „Institutul pentru Inițiative Strategice” (IPIS), AO „Rețeaua LEADER Moldova”, SRL „Business Intelligent Services” și „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova”.