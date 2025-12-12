Precizări ANRE privind impactul achizițiilor de energie electrică de avarie, după atacurile rusești în Ucraina, asupra prețurilor pentru consumatori

„Estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este prematură și nefundamentată”, spune Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Î.S. „Moldelectrica” în baza contractelor de ajutor de avarie.

În perioada 6–10 decembrie, Î.S. „Moldelectrica” a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie de avarie de la operatorul de transport și sistem al României, necesară pentru asigurarea echilibrării sistemului electroenergetic național.

„Ponderea acestei cantități în consumul lunar total constituie aproximativ 0,2%, iar în lipsa unor date exacte privind costurile suportate de operator, estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este prematură și nefundamentată.

ANRE recomandă în mod ferm participanților la piață și consumatorilor finali să utilizeze energia electrică în mod responsabil și eficient, precum și să elaboreze graficele de consum și de producere cu maximă rigoare, astfel încât să fie evitate dezechilibrele care pot solicita recurgerea la astfel de mecanisme”, notează Agenția.

Totodată, Agenția menționează că energia de avarie reprezintă o pârghie de siguranță cu caracter strict temporar, utilizată exclusiv în situații excepționale, și nu constituie o sursă regulată de aprovizionare.

În urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona adiacentă R. Moldova a fost deconectat un grup energetic important, a anunțat sâmbătă, 6 decembrie, operatorul sistemului de transport al energiei electrice. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat, preventiv, ajutor de avarie din România.

În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 9 decembrie.

„Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.