România: Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate 

Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate cu 25 de lei românești (97 de lei moldovenești, n.r.), potrivit legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, notează presa din România.

Taxa fixă de 25 de lei pentru toate coletele sub 150 de euro provenite din afara UE face parte din pachetul 2 de măsuri al Guvernului Bolojan, care a fost aprobată în noiembrie de Parlamentul de la București. Legea majorează puternic taxele pe proprietate și mașini.

Legea a fost atacată de partidul extremist AUR la Curtea Constituțională, care miercuri, 10 decembrie, a pronunțat decizia: Curtea a decis să respingă obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, astfel că legea merge la promulgare.

„Taxa Temu” ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă, dar pentru că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen este 1 ianuarie 2026.

Guvernul român spunea, în nota de fundamentare la proiectul de lege, că produsele ieftine din afara UE ajung în cantități uriașe în România.