Tânăr din Ucraina, trimis în judecată pentru organizarea migrației ilegale și spălare de bani în R. Moldova

Un tânăr din Ucraina a fost trimis în judecată, pentru că traversa ilegal tineri din Germania în R. Moldova pentru a fi încadrați în armată, a anunțat marți, 7 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit informațiilor, tânărul cu vârsta de 27 de ani între 2022 și 2024, atunci când ar fi primit pe cont criptomonede în sumă de peste 9 milioane de lei.

Ulterior, conform PCCOCS, pentru ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital.

Clienții grupului criminal organizat din care învinuitul ar face parte achitau sume între 5000 – 10.000 mii de dolari pentru tranzitarea ilegală al R. Moldova.

„Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, ofițerii Poliției de Frontieră au stabillit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul invaziei Ucrainei de Rusia. În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram, după care traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) – Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Camaz”, a precizat Procuratura.

Astfel, potrivit Codului penal, învinuitul riscă până la 12 ani închisoare, cu amendă de până la 1 milion de lei.