Tăieri ilegale depistate de către inspectorii de mediu din Edineț: prejudiciu de peste 44 de mii de lei

127 de arbori de specia salcâm dintr-o fâșie forestieră din satul Șofrîncani, raionul Edineț, au fost tăiați ilegal, anunță marți, 16 decembrie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Diametrele cioatelor au fost cuprinse între 12 și 24 cm, iar prejudiciul cauzat mediului constituie 44 250 de lei.

Conform unui comunicat de presă, inspectorii de mediu din Edineț au desfășurat razii în teren, având ca scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu.

Astfel, inspectorii au depistat tăierile ilegale.

Inspectoratul anunță că persoanele responsabile au fost identificate, iar materialele acumulate urmează a fi transmise Inspectoratului de Poliție Edineț în vederea pornirii unei cauze penale, conform prevederilor legale în vigoare.

„Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să respecte legislația de mediu și să sesizeze autoritățile competente ori de câte ori sunt martori ai unor fapte care aduc prejudicii fondului forestier și mediului înconjurător”, a mai adăugat instituția.