Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani. Tatăl său a informat autoritățile și l-a reținut până când acesta a putut fi arestat

Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk a fost arestat. Acesta este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani. Tyler a mărturisit tatălui său că el a fost cel care a tras în Kirk, transmite CNN. Tatăl suspectului a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta a putut fi arestat oficial.

„Bună dimineața, doamnelor și domnilor, l-am prins.” Așa a început conferința de presă Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, care a oferi mai multe detalii despre reținerea suspectului în omorului lui Charlie Kirk.

„Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul șerifului din comitatul Washington, oferindu-i informații potrivit cărora Robinson le-ar fi mărturisit sau ar fi sugerat că el este autorul incidentului”, a declarat Cox.

Anterior, președintele Donald Trump anunțase că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat.

„Sper că va fi găsit vinovat, îmi imaginez, și sper că va primi pedeapsa cu moartea pentru ceea ce a făcut”, a spus Trump.

Cine a fost Charlie Kirk?

Charlie Kirk, un activist în vârstă de 31 de ani, gazdă de podcasturi și aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a contribuit la consolidarea sprijinului pentru Partidul Republican în rândul alegătorilor mai tineri.

Acesta a fost ucis miercuri, 10 septembrie, de o singură împușcătură în timp ce ținea o prelegere la o universitate din Utah, într-un eveniment pe care Trump l-a numit un „asasinat odios”.

Trump a anunțat joi, 11 septembrie că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii. Vicepreședintele JD Vance și-a anulat călătoria la New York pentru a comemora atacurile al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și, în schimb, va călători în Utah pentru a vizita familia lui Kirk, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Charlie Kirk era căsătorit și tată a doi copii mici, și-a publicat anul trecut cea mai recentă carte, în care pleda pentru o „Revoluție de dreapta”, și tocmai se întorsese dintr-un turneu de conferințe în Coreea de Sud și Japonia.

Era cunoscut pentru discursul său provocator despre rasă, gen, imigrație și reglementarea armelor de foc, Kirk a folosit adesea astfel de evenimente pentru a invita membri ai mulțimii să dezbată în direct cu el și a fost frecvent provocat și criticat de oameni de la extrema stângă la extrema dreaptă. „Intra în aceste mulțimi ostile și le răspundea la întrebări”, a scris Vance în omagiul său. „Dacă era o mulțime prietenoasă și un progresist punea o întrebare în fața huiduielilor din partea publicului, el își încuraja fanii să se calmeze și să-i lase pe toți să vorbească.”

Într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval, Trump a promis că îi va găsi pe cei responsabili de uciderea lui Kirk, împreună cu „fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin”.