Suspectul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, va fi acuzat oficial săptămâna viitoare

Studentul de la o școală profesională din Utah, închis sub suspiciunea de împușcare mortală a activistului de dreapta Charlie Kirk, va fi acuzat oficial săptămâna viitoare, potrivit guvernatorului, pentru un act de violență considerat pe scară largă în politica americană, scrie Reuters.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat joi, 11 septembrie, după ce rudele și un prieten al familiei au alertat autoritățile că s-a implicat în crimă, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox, declarând într-o conferință de presă.

Arestarea a încheiat o căutare de 33 de ore a singurului suspect în uciderea de miercuri, pe care președintele Donald Trump a numit-o „asasinat odios”.

Kirk, cofondator al grupului studențesc conservator Turning Point USA și un aliat fidel al lui Trump, a fost ucis de un singur foc de pușcă tras de pe acoperiș în timpul unui eveniment în aer liber la care au participat 3000 de persoane la Universitatea Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

O pușcă cu bolt action despre care se crede că a fost arma crimei a fost găsită în apropiere, iar poliția a publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arată o persoană purtând haine închise la culoare și ochelari de soare.

Reținerea acestuia a survenit atunci când o rudă și un prieten de familie au declarat biroului șerifului local că acesta „le-a mărturisit sau a insinuat că a comis crima”, a spus Cox.

Robinson, student în anul trei la programul în domeniul electric de la Dixie Technical College, parte a sistemului universitar public din Utah, a fost reținut la casa părinților săi, la aproximativ 420 km de la locul crimei.

Poliția a strâns probe suplimentare vineri seară din apartamentul lui Robinson din St. George, la aproximativ 8 km de casa părinților săi, lângă granița cu Arizona.

Banda adezivă galbenă de la locul crimei a fost îndepărtată după ce anchetatorii FBI și criminaliști ai statului și-au terminat munca, dar ofițerii au rămas în fața apartamentului sâmbătă. Vecinii au amplasat un afiș „Proprietate privată, accesul interzis” la intrarea în complex, care a fost aglomerat de reporteri.

Robinson a fost reținut sub suspiciunea de crimă agravată și alte acuzații care urmau să fie depuse oficial în instanță la începutul săptămânii viitoare, a declarat guvernatorul.

Între timp, mișcarea lui Kirk a anunțat sâmbătă că un eveniment memorial pentru Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Glendale, Arizona.

Crima a stârnit indignare în rândul susținătorilor lui Kirk și a condamnat violența politică din întreg spectrul ideologic. Aliații lui Kirk au apelat la internet în eforturi organizate pentru a încerca să demită pe oricine minimizează sau batjocorește moartea sa; Reuters a numărat până acum 15 concedieri sau suspendări legate de comentarii despre crimă.

Spencer Cox a numit uciderea lui Kirk un „punct de cotitură în istoria americană” și a comparat-o cu seria de asasinate politice americane din anii 1960. El a refuzat să discute posibilele motive ale crimei. Anchetatorii au găsit mesaje gravate în patru tuburi de gloanțe, care includeau referințe la meme-uri și glume din jocuri video. Un tub, conform declarației de arestare, avea inscripționat: „Dacă citești asta, ești GAY Lmao”.

Mulți republicani, inclusiv Trump, s-au grăbit să atace stânga politică, acuzându-i pe liberali că incită la vitriol anticonservator, care ar încuraja un spirit înrudit să treacă linia spre violență – chiar dacă președintele și aliații săi invocă în mod curent imagini violente împotriva adversarilor lor.

Înregistrările statului arată că Robinson era înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic. O rudă le-a spus anchetatorilor că Robinson a devenit mai politic în ultimii ani și că a discutat odată cu un alt membru al familiei despre antipatia lor față de Kirk și punctele sale de vedere, conform unei declarații pe proprie răspundere privind mandatul de arestare.

Cine a fost Charlie Kirk?

Charlie Kirk, un activist în vârstă de 31 de ani, gazdă de podcasturi și aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a contribuit la consolidarea sprijinului pentru Partidul Republican în rândul alegătorilor mai tineri.

Acesta a fost ucis miercuri, 10 septembrie, de o singură împușcătură în timp ce ținea o prelegere la o universitate din Utah, într-un eveniment pe care Trump l-a numit un „asasinat odios”.

Trump a anunțat joi, 11 septembrie că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii. Vicepreședintele JD Vance și-a anulat călătoria la New York pentru a comemora atacurile al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și, în schimb, va călători în Utah pentru a vizita familia lui Kirk, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Charlie Kirk era căsătorit și tată a doi copii mici, și-a publicat anul trecut cea mai recentă carte, în care pleda pentru o „Revoluție de dreapta”, și tocmai se întorsese dintr-un turneu de conferințe în Coreea de Sud și Japonia.

Era cunoscut pentru discursul său provocator despre rasă, gen, imigrație și reglementarea armelor de foc, Kirk a folosit adesea astfel de evenimente pentru a invita membri ai mulțimii să dezbată în direct cu el și a fost frecvent provocat și criticat de oameni de la extrema stângă la extrema dreaptă. „Intra în aceste mulțimi ostile și le răspundea la întrebări”, a scris Vance în omagiul său. „Dacă era o mulțime prietenoasă și un progresist punea o întrebare în fața huiduielilor din partea publicului, el își încuraja fanii să se calmeze și să-i lase pe toți să vorbească.”

Într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval, Trump a promis că îi va găsi pe cei responsabili de uciderea lui Kirk, împreună cu „fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin”.