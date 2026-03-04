Cetățenii moldoveni aflați în Israel își pot prelungi permisul de muncă fără depunerea unei cereri, cu respectarea anumitor condiții

Ambasada R. Moldova în Israel anunță că moldovenii aflați în Israel își pot prelungi valabilitatea permisului de muncă până la 30 iunie 2026, fără a fi necesară depunerea unei cereri, dar cu respectarea anumitor condiții.

Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat Ambasada că se preconizează prelungirea valabilității permiselor de muncă deținute de lucrătorii străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor până la 30 iunie 2026, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Prelungirea permisului prevede ca lucrătorii să îndeplinească una dintre următoarele condiții și să nu existe niciun alt impediment pentru o astfel de prelungire (sub rezerva oricăror criterii suplimentare care pot fi stabilite de Autoritate):

Permisele lor au expirat între 28 februarie 2026 și 31 martie 2026.

S-au aflat în mod legal în Israel între 28 februarie 2026 și 31 martie 2026, inclusiv lucrătorii care au finalizat sau sunt în proces de finalizare a perioadei maxime de angajare de 63 de luni în Israel și a căror perioadă desemnată de pregătire pentru părăsirea Israelului s-a încheiat în intervalul menționat mai sus.

Lucrătorii străini din sectorul construcțiilor care au finalizat perioada maximă de angajare de 63 de luni în Israel la 31 decembrie 2025 și au rămas în Israel în baza Hotărârii Guvernului nr. 3863 din 8 februarie 2026.

Potrivit informațiilor MAE din 3 martie 2026, în Statul Israel, din cei 17 cetățeni ai R. Moldova care au notificat anterior intenția de evacuare, 2 cetățeni, care dețin și cetățenia României, vor pleca din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României. Din Taba, aceștia și-au procurat bilete de avion pentru continuarea călătoriei.

Ceilalți 15 cetățeni, contactați de către misiunea diplomatică, au comunicat că, la această etapă, nu mai solicită evacuarea, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), făcând o actualizare privind situația cetățenilor R. Moldova în Orientul Mijlociu.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.