SURSE Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope

În substanța găsită asupra celor doi minori, din Ungheni, nu au fost identificate substanțe stupefiante sau psihotrope, conform unor surse ale Ziarului de Gardă.

Aceleași surse mai spun că Raportul de constatare tehnico-științifică a fost emis pe 24 februarie 2026, iar în urma examinării substanței solide și cristaline, nu au fost depistate substanțe stupefiante, psihotrope sau precursori ai acestora.

Pe 16 februarie 2026, Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) anunța că, la Ungheni, doi minori au fost găsiți având asupra lor „substanțe suspecte”, acestea urmând să fie supuse unei expertize.

„Pe strada Națională din Ungheni, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, carabinierii au observat doi minori, în vârstă de 16 și 17 ani, care manifestau un comportament suspect.

În urma discuțiilor purtate, unul dintre aceștia a recunoscut că deține asupra sa șase pachețele de tip zip-lock ce conțineau o substanță solidă cristalizată, de culoare albă, asemănătoare substanțelor interzise. Cei doi au fost escortați la Inspectoratul de Poliție Ungheni pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor”, se spune în comunicatul Inspectoratului.

Ulterior, pe 17 februarie, pe pagina de Facebook a partidului politic „Democrația Acasă” a fost publicat un videoclip în care deputatul Vasile Costiuc vorbea despre cazul minorei despre care a afirmat anterior că ar fi fost transportată de urgență la spital, în stare gravă, „în urma unei intoxicații cu droguri”. Părinții acesteia și Poliția au infirmat însă că minora ar fi consumat droguri. Costiuc menționează că nu ar fi divulgat date cu caracter personal și că ar fi avut drept scop să atragă atenția publică asupra fenomenului de consum de droguri în rândul minorilor.

Deputatul s-a referit și la cazul celor doi minori din Ungheni, susținând că aceștia au fost „depistați cu substanțe narcotice pe stradă”, deși la acel moment rezultatul expertizei nu era încă cunoscut.