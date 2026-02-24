Supermarket-urile ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. „Proiectul nu este doar despre denumiri de țări, ci față de munca producătorilor noștri locali”

Un proiect de lege care să introducă obligativitatea pentru supermarket-uri să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare și care să încurajeze și afișarea drapelelor țărilor respective, a fost înregistrat marți, 24 februarie, anunță deputatul Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Radu Marian.

„Este o inițiativă prin care vrem să transformăm un act simplu – cumpărăturile zilnice – într-un motor de susținere a economiei naționale. Proiectul nu este doar despre etichete, denumiri de țări, ci și despre respectul față de consumator și față de munca producătorilor noștri locali”, a scris acesta.

Potrivit deputatului, în prezent, legea obligă indicarea țării de origine pe eticheta produsului, în realitate însă, această informație este adesea „ascunsă în texte cu caractere foarte mici, greu de descifrat”.

Proiectul vine cu următoarele modificări:

Comerciantul să fie obligat să indice țara de origine direct pe indicatorul de preț sau pe un anunț imediat lângă produs;

Se permite utilizarea reprezentării grafice a drapelului, „dar cu o condiție strictă: utilizarea drapelului fără denumirea scrisă a țării este interzisă”;

Pentru produsele nepreambalate, informația va fi afișată conform documentelor de însoțire furnizate de importator sau furnizor.

Radu Marian estimează că o vizibilitate sporită poate majora vânzările producătorilor locali cu un procent între 5% și 15% în categoriile de produse proaspete.

„Mai mult, o transparență mai mare la raft va contribui la dezvoltarea economiei rurale și la reducerea amprentei de carbon prin scurtarea distanțelor de transport, așa numitele lanțuri scurte de aprovizionare.”

Conform deputatului, obligația se aplică doar unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 50 de metri pătrați. Magazinele mici de proximitate sunt exceptate pentru a evita sarcinile administrative suplimentare.