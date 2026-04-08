„Suntem obligați să menținem vigilența și să instituim control asupra proceselor”. Evoluțiile de pe piața produselor petroliere, analizate în cadrul audierilor parlamentare

Principalele evoluții de pe piața produselor petroliere, cu accent pe dinamica prețurilor la carburanți și factorii determinanți ai acestora, au fost analizate astăzi, 8 aprilie, în cadrul audierilor parlamentare desfășurate pe platforma Comisiei economie, buget și finanțe.

La audieri a participat directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, reprezentanți ai Ministerul Energiei, Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și alte autorități din domeniu.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a menționat că scopul audierilor este „analiza profundă a situației și identificarea celor mai bune soluții pentru eventuale probleme depistate”.

„Desfășurăm aceste audieri urmare a celui mai mari șoc energetic din istoria modernă, cauzat de războiul din Iran, care a dus la blocarea circulației a aproximativ 20% din volumul de țiței la nivel global și la o creștere bruscă, fără precedent, a costului carburanților în R. Moldova, dar și în majoritatea țărilor din lume. Noi, fiind o țară importatoare 100%, suntem influențați în mod direct de aceste cotații și ne propunem să discutăm, să audiem mai multe instituții vizate, să vedem care sunt evoluțiile, care ar fi anumite soluții și cum putem să ne pregătim pentru scenariile cele mai pesimiste. Trebuie să ne pregătim și pentru ele, chiar dacă astăzi a fost o noutate bună privind armistițiul de două săptămâni”, a declarat Radu Marian, la începutul audierilor.

Directorul ANRE, Alexei Taran, a prezentat informații privind mecanismele de stabilire și reglementare a prețurilor, cât și măsurile întreprinse de autoritățile pentru securitatea aprovizionării cu produse petroliere a R. Moldova.

Oficialul a subliniat că în prezent se atestă un trend pozitiv de creștere a stocurilor de carburanți, iar companiile importatoare au prezentat planuri privind cantitățile de benzină și motorină care urmează a fi aduse în țară în perioada următoare.

„În luna aprilie, am primit planurile de import de la toate companiile deținătoare de licență de import. Cantitățile contractate sau planificate a fi importate depășesc cantitățile prognozate de vânzare atât în retail, cât și angro. Deci, practic, avem un trend pozitiv de creștere a stocurilor”, a spus Alexei Taran.

Secretarul de stat al Ministrului Energiei, Vitalie Mîța, a subliniat că măsurile întreprinse de autorități în perioada stării de urgență „și-au atins efectul prognozat, ceea ce a permis evitarea diminuării critică a stocurilor”.

„Totuși, aceste stocuri continuă să fie la un nivel scăzut, de aceea suntem obligați să menținem vigilența și să instituim control asupra proceselor”, a spus Vitalie Mîța.

Un alt subiect discutat la Comisie a fost impactul evoluțiilor din sector asupra consumatorilor și mediului de afaceri, inclusiv din perspectiva accesibilității prețurilor și a stabilității pieței.

Prețul gazelor naturale și a țițeiului au înregistrat astăzi, 8 aprilie, o scădere puternică în Europa, în contextul armistițiului anunțat în Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că scăderea cotațiilor țițeiului la nivel internațional va produce o ieftinire a carburanților în țara noastră, însă acest lucru va fi resimțit la pompă „peste o săptămână sau două” dacă tendința se va menține.