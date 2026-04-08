Decretele de denunțare a acordurilor cu CSI au fost promulgate și publicate în Monitorul Oficial

Decretul de promulgare, semnat de președinta R. Moldova, Maia Sandu, și legea pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.

Pe 2 aprilie, Parlamentul a denunțat Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, Protocolul aferent, precum și Statutul CSI.

Conform comunicatului emis de Legislativ, urmare a denunțării acordurilor, bugetul de stat va economisi circa 3,1 milioane de lei, reprezentând plata anuală către bugetul CSI. Relațiile cu statele membre CSI vor continua după denunțare pe platforme bilaterale și multilaterale, iar R. Moldova va rămâne parte la mai multe tratate ale CSI, în special în domeniul comercial-economic și social, scrie sursa citată.

Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu sunt respectate, în special prevederea conform căreia statele membre recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente.

„Acest principiu, care a stat la baza constituirii CSI, este încălcat de Federația Rusă, care desfășoară un război împotriva Ucrainei, a comis acte de agresiune împotriva Georgiei și menține ilegal trupe militare pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, denunțarea Acordului CSI este o acțiune firească și inevitabilă în realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană”, se arată în comunicatul Parlamentului.

Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente și Protocolul la acest Acord au fost semnate în decembrie 1991 de către 11 state ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova. Scopul principal al Acordului și Protocolului a fost consemnarea încetării existenței URSS și formarea CSI. La rândul său, Statutul CSI, semnat în 1993, stabilește principiile de bază pe care se constituie Comunitatea.

Acordurile vor înceta să producă efecte la expirarea unui termen de 12 luni. Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI, în cadrul procesului de armonizare a legislației și de apropiere de standardele Uniunii Europene.