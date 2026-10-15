„Suntem o formație israeliano-moldovenească”. Ce spune solistul trupei „Bi-2” după ce membrii echipei tehnice au primit cetățenia R. Moldova

Solistul trupei „Bi-2” Egor Bortnik a declarat că formația nu mai trebuie numită rusă, ci israeliano-moldovenească, întrucât o parte din echipă are cetățenia Israelului, iar cealaltă parte – a R. Moldova. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Semnul întrebării” (din rusă, n.r.).



„Nu știu de ce lumea continuă să scrie că suntem o formație rusă, iar eu cred că, desigur, aici trebuie deja să se corecteze terminologia. Cel mai probabil, suntem o formație israeliano-moldovenească.Pentru că jumătate din trupă deține pașapoartele Israelului, iar ceilaltă jumătate – moldovenești. (…) Zilele trecute, ceilalți membri au primit oficial cetățenie moldovenească, datorită super-mâinii președintei dumneavoastră minunate. Vreau să mulțumesc mult, pentru că este o mână de ajutor care a fost întinsă de undeva din ceruri, anume atunci când aveam o perioadă grea”, a declarat solistul.

Șase cetățeni străini, membri ai echipei tehnice Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial vineri, 9 octombrie.

Trupa Bi-2 a mulțumit R. Moldova pentru acordarea cetățeniei membrilor din echipa lor.Promo

„Moldova este o țară care, la fel ca trupa noastră, a ales libertatea. Acest lucru ne este aproape atât în ​​viață, cât și în muzică. Moldovenii sunt, de asemenea, oameni calzi și generoși. Veniți aici ca oaspete și plecați ca unul de-al nostru. Este o mare bucurie și onoare pentru noi. Felicitări colegilor și prietenilor noștri pentru primirea cetățeniei moldovenești. Mulțumim, Moldova”, a scris trupa Bi-2 pe Facebook.

La 27 mai 2024, preşedinta R. Moldova, Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi membrilor familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, conform decretului semnat astăzi privind acordarea cetăţeniei.

Anterior,chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, a declarat că, în momentul în care au început presiunile politice, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost prima persoană la care membrii trupei s-au adresat după ajutor.