„Suntem o formație israeliano-moldovenească”. Ce spune solistul trupei „Bi-2” după ce membrii echipei tehnice au primit cetățenia R. Moldova
Solistul trupei „Bi-2” Egor Bortnik a declarat că formația nu mai trebuie numită rusă, ci israeliano-moldovenească, întrucât o parte din echipă are cetățenia Israelului, iar cealaltă parte – a R. Moldova. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Semnul întrebării” (din rusă, n.r.).
„Nu știu de ce lumea continuă să scrie că suntem o formație rusă, iar eu cred că, desigur, aici trebuie deja să se corecteze terminologia. Cel mai probabil, suntem o formație israeliano-moldovenească.Pentru că jumătate din trupă deține pașapoartele Israelului, iar ceilaltă jumătate – moldovenești.
(…) Zilele trecute, ceilalți membri au primit oficial cetățenie moldovenească, datorită super-mâinii președintei dumneavoastră minunate. Vreau să mulțumesc mult, pentru că este o mână de ajutor care a fost întinsă de undeva din ceruri, anume atunci când aveam o perioadă grea”, a declarat solistul.
Șase cetățeni străini, membri ai echipei tehnice Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial vineri, 9 octombrie.
Trupa Bi-2 a mulțumit R. Moldova pentru acordarea cetățeniei membrilor din echipa lor.Promo
„Moldova este o țară care, la fel ca trupa noastră, a ales libertatea. Acest lucru ne este aproape atât în viață, cât și în muzică. Moldovenii sunt, de asemenea, oameni calzi și generoși. Veniți aici ca oaspete și plecați ca unul de-al nostru. Este o mare bucurie și onoare pentru noi. Felicitări colegilor și prietenilor noștri pentru primirea cetățeniei moldovenești. Mulțumim, Moldova”, a scris trupa Bi-2 pe Facebook.
La 27 mai 2024, preşedinta R. Moldova, Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi membrilor familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, conform decretului semnat astăzi privind acordarea cetăţeniei.
Anterior,chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, a declarat că, în momentul în care au început presiunile politice, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost prima persoană la care membrii trupei s-au adresat după ajutor.