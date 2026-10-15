Vadim Krasnoselski și-l dorește succesor pe Vitali Neagu

Așa-zisul „Forum Popular Transnistrian”, condus de auto-proclamatul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a propus candidatura lui Vitali Neagu, actualul pretins vicepremier al regiunii, la funcția de lider al separatiștilor, scrie Nosvosti PMR.

Potrivit Zonei de Securitate, Neagu este cetățean al R. Moldova.

Așa-numitele alegeri pentru funcția de lider al administrației separatiste sunt programate pentru 13 decembrie.

Potrivit TVR Moldova, în 2006, Neagu a devenit judecător la instanța din Slobozia, iar în același an a fost numit judecător la așa-numita Curte Supremă de la Tiraspol.

În 2008–2012, a lucrat în calitate de consilier juridic la compania Sheriff, iar între 2012 și 2016 a fost avocat. Din 2010, este membru al așa-numitei Comisii Electorale Centrale din regiunea transnistreană.

Neagu a condus pretinsul Comitetul Vamal al regiunii, în perioada 2016–2021.

În iulie 2021, a fost numit pretins ministru de Interne al regiunii transnistrene.

Pe 28 ianuarie 2026, Neagu a fost numit pretins vicepremier al regiunii transnistrene, funcție pe care o deține în prezent.