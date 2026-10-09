Șase cetățeni străini, membri ai echipei tehnice Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial

Cinci cetățeni originari din Federația Rusă și un cetățean din Republica Kârgâză au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezindețial vineri, 9 octombrie. Cetățenii străini sunt parte din echipa tehnică a trupei Bi-2, membrii căreia au obținut cetățenia în 2024.

Conform decretului semnat de președinta Maia Sandu, cei șase cetățeni străini sunt:

Sergey Bolshakov, născut în 1971 în Federația Rusă.

Anastasia Kirikova, născută în 1988 în Federația Rusă.

Dmitry Kudryavtsev, născut în 1976 în Federația Rusă.

Egor Kudryavtsev, născut în 2008 în Federația Rusă.

Sergey Skvortsov, născut în 1989 în Federația Rusă.

Vladimir Zverev, născut în 1981 în Republica Kârgâză.

Trupa Bi-2 a mulțumit R. Moldova pentru acordarea cetățeniei membrilor din echipa lor.

„Avem vești interesante! Astăzi a fost emis un decret care acordă cetățenia moldovenească inginerilor trupei noastre, oameni fără de care sunetul Bi-2 este de neimaginat.

Moldova este o țară care, la fel ca trupa noastră, a ales libertatea. Acest lucru ne este aproape atât în ​​viață, cât și în muzică. Moldovenii sunt, de asemenea, oameni calzi și generoși. Veniți aici ca oaspete și plecați ca unul de-al nostru. Este o mare bucurie și onoare pentru noi. Felicitări colegilor și prietenilor noștri pentru primirea cetățeniei moldovenești. Mulțumim, Moldova”, a scris trupa Bi-2 pe Facebook.

La 27 mai 2024, preşedinta R. Moldova, Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi membrilor familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, conform decretului semnat astăzi privind acordarea cetăţeniei.

Anterior,chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, a declarat că, în momentul în care au început presiunile politice, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost prima persoană la care membrii trupei s-au adresat după ajutor.