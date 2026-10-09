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Șase cetățeni străini, membri ai echipei tehnice Bi-2, au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial

Colaj ZdG

Cinci cetățeni originari din Federația Rusă și un cetățean din Republica Kârgâză au primit cetățenia R. Moldova prin decret prezindețial vineri, 9 octombrie. Cetățenii străini sunt parte din echipa tehnică a trupei Bi-2, membrii căreia au obținut cetățenia în 2024.

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Conform decretului semnat de președinta Maia Sandu, cei șase cetățeni străini sunt:

  • Sergey Bolshakov, născut în 1971 în Federația Rusă.
  • Anastasia Kirikova, născută în 1988 în Federația Rusă.
  • Dmitry Kudryavtsev, născut în 1976 în Federația Rusă.
  • Egor Kudryavtsev, născut în 2008 în Federația Rusă.
  • Sergey Skvortsov, născut în 1989 în Federația Rusă.
  • Vladimir Zverev, născut în 1981 în Republica Kârgâză.

Trupa Bi-2 a mulțumit R. Moldova pentru acordarea cetățeniei membrilor din echipa lor.

„Avem vești interesante! Astăzi a fost emis un decret care acordă cetățenia moldovenească inginerilor trupei noastre, oameni fără de care sunetul Bi-2 este de neimaginat.

Moldova este o țară care, la fel ca trupa noastră, a ales libertatea. Acest lucru ne este aproape atât în ​​viață, cât și în muzică. Moldovenii sunt, de asemenea, oameni calzi și generoși. Veniți aici ca oaspete și plecați ca unul de-al nostru. Este o mare bucurie și onoare pentru noi. Felicitări colegilor și prietenilor noștri pentru primirea cetățeniei moldovenești. Mulțumim, Moldova”, a scris trupa Bi-2 pe Facebook.

La 27 mai 2024, preşedinta R. Moldova, Maia Sandu a aprobat cererea membrilor trupei Bi-2 şi membrilor familiilor lor pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, conform decretului semnat astăzi privind acordarea cetăţeniei.

Anterior,chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, a declarat că, în momentul în care au început presiunile politice, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost prima persoană la care membrii trupei s-au adresat după ajutor.

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