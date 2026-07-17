SUA limitează la patru ani șederea studenților străini fără o aprobare federală suplimentară

Studenții străini din Statele Unite nu vor mai putea rămâne în țară mai mult de patru ani fără o aprobare explicită din partea autorităților federale, potrivit unei noi decizii anunțate de administrația americană, scrie The Washington Post.

Măsura, care va intra în vigoare în luna septembrie, vizează deținătorii vizelor de studiu F-1 și ai vizelor de schimb J-1. Noile reguli limitează posibilitatea universităților și colegiilor de a prelungi perioada de ședere a studenților internaționali.

Până acum, persoanele cu vize de studii puteau rămâne în Statele Unite pe întreaga perioadă necesară finalizării programului educațional, în baza regimului „duratei statutului”. Conform noilor prevederi, depășirea termenului de patru ani va necesita aprobarea autorităților federale.

De asemenea, vor fi introduse restricții privind schimbarea programelor de studiu și transferurile între instituții de învățământ.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA susține că modificările urmăresc prevenirea abuzurilor legate de regimul vizelor și consolidarea verificărilor de securitate. Oficialii americani afirmă că noul sistem va împiedica folosirea repetată a programelor educaționale pentru prelungirea șederii în țară.

Totodată, perioada de grație oferită absolvenților pentru a părăsi Statele Unite sau pentru a solicita schimbarea statutului de viză va fi redusă de la 60 la 30 de zile.