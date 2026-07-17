Doi bărbați condamnați ilegal de regimul de la Tiraspol au fost eliberați după ani de detenție. Istoria detenției ilegale a lui Evghenii Pancioha și Emilian Ceban

Evghenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați după opt și, respectiv, patru ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de Asociația Promo-LEX, care susține că cei doi au fost „condamnați” ilegal de structurile de la Tiraspol la 13 și, respectiv, 12 ani de închisoare.

Potrivit organizației, în lipsa eliberării, Evghenii Pancioha ar mai fi trebuit să rămână în detenție aproximativ cinci ani, iar Emilian Ceban aproape opt ani.

Promo-LEX susține că eliberarea celor doi a fost posibilă datorită demersurilor autorităților, implicării partenerilor internaționali, presiunii publice și mediatizării cazurilor de către presă. Organizația a mulțumit tuturor celor implicați, în special redacției „Zona de Securitate”, alături de care a desfășurat o campanie publică în sprijinul lui Emilian Ceban.

Asociația atrage atenția că cei doi au nevoie urgentă de asistență medicală, psihologică și juridică, după perioada petrecută în detenție. În cazul lui Emilian Ceban, Promo-LEX precizează că acesta nu deține documente de identitate și nu are cetățenia niciunui stat, după ce a ajuns în sistemul educațional militarizat din stânga Nistrului încă fiind minor. Organizația cere autorităților să îi ofere sprijin pentru documentare și reintegrare.

Evghenii Pancioha, răpit în 2018 și condamnat pentru „trădare de patrie”

Potrivit Promo-LEX, Evghenii Pancioha a fost răpit în 2018 de reprezentanții așa-numitului „minister al securității de stat” de la Tiraspol și ulterior „condamnat” la 13 ani de închisoare pentru pretinsa „trădare de patrie”.

Organizația afirmă că acesta nu a beneficiat de un proces echitabil, acces la un avocat independent sau servicii medicale corespunzătoare, iar starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat grav în perioada detenției.

Emilian Ceban, privat de libertate la 18 ani

Emilian Ceban ar fi fost reținut ilegal în 2022, la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar cu structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol și și-a exprimat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului.

Ulterior, acesta a fost acuzat de „trădare de patrie” și „condamnat” la 12 ani de închisoare în urma unor proceduri desfășurate cu ușile închise, fără acces la o apărare independentă, susține Promo-LEX.

Organizația menționează că Emilian Ceban a fost inclus încă de la 11 ani în instituții educaționale cu caracter militarizat din regiune, iar tentativa de a părăsi acest sistem ar fi dus la privarea sa ilegală de libertate.

Promo-LEX cere autorităților Republicii Moldova să investigheze circumstanțele răpirii și detenției celor doi, să identifice persoanele responsabile și să asigure victimelor sprijin medical, psihologic, juridic și social.

Asociația subliniază că aceste cazuri demonstrează necesitatea menținerii drepturilor omului ca prioritate în dialogul cu structurile de la Tiraspol și solicită crearea unui mecanism național de asistență pentru victimele persecuțiilor din regiunea transnistreană.