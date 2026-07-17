Ședință extraordinară cu autoritățile ucrainene privind situația hidrologică, care ar putea lăsat Chișinăul fără apă: „Reprezentanții R. Moldova au solicitat menținerea regimului actual de deversare în Nistru, fapt ce a fost agreat”

R. Moldova și Ucraina a convenit ca nivelul apei din Nistru să fie menținut până la sfârșitul lunii iulie, a anunțat Ministerul Mediului, în pofida cantității reduse de apă din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Mai devreme, ministrul Gheorghe Hajder a avertizat că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă. Vineri, 17 iulie, a fost convocată în regim extraordinar Comisia Nistreană, pentru examinarea în comun a situației hidrologice din bazinul fluviului Nistru.

Conform Ministerului, bazinul Nistrului se confruntă cu o perioadă prelungită de debite scăzute, determinată în principal de deficitul de precipitații și de condițiile hidrometeorologice nefavorabile din ultimele luni.

Partea ucraineană a informat că în zona Carpaților Ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, „respectiv a volumului de apă care se acumulează în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk”. Totodată, temperaturile ridicate și perioadele de caniculă au cauzat intensificarea pierderilor de apă pe teritoriul Ucrainei, înregistrându-se niveluri sub minimele istorice monitorizate. Debitul mediu lunar din luna iunie a fost sub media multianuală, ceea ce ar indica o situație de secetă hidrologică pronunțată.

„Partea ucraineană a propus diminuarea debitului deversat de la Novodnestrovsk de la 100m³/s la 70 m³/s, pentru a menține suficiente rezerve de apă în lac, în caz de secetă prelungită. Totodată, ne-au informat că pe teritoriul Ucrainei deja au stabilite anumite restricții privind utilizarea apei pentru 177 de utilizatori, dar și alte măsuri. Reprezentanții R. Moldova au solicitat menținerea regimului actual de deversare de 100 m³/s, cel puțin până la finele lunii, fapt ce a fost agreat. La sfârșitul lunii vom avea o nouă ședință, iar în funcție de evoluția situației vor fi luate decizii corespunzătoare”, se menționează într-un comunicat de presă.

Între timp, Apele Moldovei, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, dar și alte instituții, urmează să analizeze situația și vor stabili măsurile necesare, în baza calculelor hidrologice și scenariilor posibile.

Ministerul îndeamnă cetățenii și agenții economici la utilizarea resursei de apă în mod rațional.

Primarul Ion Ceban a susținut că „autoritățile centrale, intenționat și artificial, vor să lase Chișinăul fără apă, așa cum au mai încercat în luna martie”.

„Așa cum au lăsat și Bălțiul, în perioada în care se scumpeau benzina și motorina. Totul pentru a devia atenția oamenilor de la problemele adevărate pe care PAS le creează”, a declarat acesta.

Edilul mai susține că pe Nistru nu ar fi nicio problemă.

„Nivelul apei în Nistru este de 8,45, nimic diferit față de ceea ce era acum o lună sau acum 2–3 luni. De debitul și nivelul apei în râul Nistru răspund instituțiile de la nivel central. De câtă apă este direcționată și unde ajunge răspund, la fel, autoritățile de la nivel central. Pe Nistru nu există nicio problemă. Specialiștii nu au atenționat asupra niciunei probleme”, a subliniat Ion Ceban.

Acesta a mai declarat că va cere Procuraturii să se sesizeze.

„Dacă Chișinăul va rămâne fără apă, este doar vina voastră, pentru că doriți să dăunați și să faceți rău.

Intenționat, ca să sustragă atenția publică de la salariile nesimțite și angajările fictive, de la majorarea prețului la gaz și aprobarea „reformelor” care sunt împotriva oamenilor, PAS a mai gândit o problemă artificială.

Vom solicita Procuraturii să se sesizeze și să fie deschise dosare penale pentru rea-intenție față de o populație de aproape 1 milion de locuitori.

Vom anunța toate instituțiile internaționale și ambasadele despre aceste acțiuni și declarații iresponsabile”, a conchis Ion Ceban.