SUA: China desfășoară „cea mai rapidă acumulare de putere militară din istorie”

SUA avertizează că China desfășoară „cea mai rapidă acumulare de putere militară din istorie”, inclusiv prin extinderea capacităților nucleare. După Summitul G7, secretarul american de Stat, Marco Rubio, a justificat decizia lui Donald Trump de a relua testarea armelor nucleare, inclusiv a rachetelor purtătoare, spunând că este urmarea acțiunilor altor state. În continuare, nu este clar dacă SUA ar urma să testeze explozia unor bombe nucleare, scrie biziday.ro.

Secretarul american de Stat nu a menționat Rusia în declarația sa, dar a spus despre China că „realizează cea mai rapidă acumulare de putere militară din istoria omenirii și că urmărim cu atenție acest lucru și cred că toată lumea este preocupată de acest lucru”. Rubio a adăugat că extinderea capacităților nucleare ale Chinei este o parte integrantă a acestui proces, iar SUA sunt „de mult timp preocupate de acest lucru”.

În urmă cu două săptămâni, chiar înaintea întâlnirii cu Xi Jinping, Donald Trump a anunțat „reluarea testelor nucleare” de către SUA, o declarație ambiguă din care nu a fost foarte clar dacă este vorba de testarea unor rachete purtătoare sau de testarea efectivă a unor explozii nucleare.

Anunțul președintelui american a venit după ce Vladimir Putin și generalul Valeri Gherasimov, șeful Armatei Ruse, au susținut că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune nelimitată. Deși declarația lui Rubio menționează testarea unor „sisteme de livrare” – ceea ce nu ar implica explozii nucleare, ea a fost formulată astfel încât să nici nu excludă testele nucleare efective.

Deși testele nucleare au fost interzise printr-un tratat (CTBT) încă din 1996, acesta nu a fost ratificat de China, SUA, India și alte șase state. Abia tratatul din 2021, privind interzicerea proliferării nucleare (TPNW), a fost primul acord internațional obligatoriu din punct de vedere juridic care interzice în mod complet testele de acest fel.

SUA au efectuat ultima dată un test nuclear prin explozia efectivă a unei bombe nucleare în 1992, în deșertul Nevada. Ulterior, Congresul SUA a adoptat un moratoriu privind testele nucleare, iar reluarea acestora ar avea nevoie, de asemenea, de aprobarea Congresului.