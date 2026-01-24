SUA au publicat o nouă strategie națională de apărare, în care Rusia este calificată drept o „amenințare gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO

Rusia rămâne o „amenințare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO, conform noii Strategii Naționale de Apărare a SUA, publicată de Departamentul Apărării al SUA.

După cum notează BBC, spre deosebire de strategia din 2022, care a identificat „amenințarea” reprezentată de China ca fiind principala prioritate de apărare pentru SUA, noul document de 34 de pagini solicită descurajarea Beijingului „prin forță, nu prin confruntare”.

„Președintele Trump urmărește o pace stabilă, un comerț echitabil și o relație respectuoasă cu China și și-a arătat disponibilitatea de a se angaja direct cu președintele Xi Jinping pentru a atinge aceste obiective. Dar președintele Trump a demonstrat, de asemenea, importanța negocierilor dintr-o poziție de forță”, se arată în document. Documentul din 2018 a identificat China și Rusia ca fiind „principalele amenințări” la adresa securității SUA.

În noua strategie, Pentagonul afirmă că garantează „accesul militar și comercial al SUA la zone cheie, în special Canalul Panama, Golful Americii și Groenlanda”. „Vom oferi președintelui Trump opțiuni militare credibile pentru a contracara narcoteroriștii oriunde s-ar afla”, se arată în document.

Documentul dedică un capitol separat Rusiei, menționând că Moscova rămâne o „amenințare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO în viitorul apropiat.

„În timp ce Rusia suferă de diverse provocări demografice și economice, războiul în curs din Ucraina demonstrează că aceasta încă posedă o capacitate militară și industrială semnificativă. Rusia a demonstrat, de asemenea, hotărârea națională necesară pentru a purta un război prelungit în străinătatea sa apropiată”, notează Pentagonul.

Pentagonul va asigura „disponibilitatea forțelor americane de a se apăra împotriva amenințărilor rusești din interiorul Statelor Unite”. Strategia prevede că Washingtonul va continua să joace un „rol vital în NATO”, în ciuda adaptării forțelor americane „în teatrul european”.