O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor, organizat la Iași

O delegație de primari din R. Moldova va fi prezentă la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române, organizat la Iași. Potrivit primarului de Iași, Mihai Chirica, delegația este formată din primari înfrățiți cu municipiul Iași.

„Trebuie să demonstrăm tuturor că România este o țară unită. Să arătăm, în special rușilor, că Moldova poate aduna energie, chiar și de pe malul stâng al Prutului. Putem fi împreună, știm să ne iubim țara și, indiferent cum se uită către noi, atunci când va fi cazul, le vom arăta că putem fi uniți și puternici. Chiar dacă România nu poate fi la fel de puternică ca o mare putere, putem demonstra că suntem împreună”, a declarat Mihai Chirica.

Astăzi, 24 ianuarie, evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române vor începe la ora 12:00, cu un spectacol folcloric intitulat „Noi suntem români”, susținut de elevi de la Palatul Copiilor din Iași și ansambluri folclorice locale. Momentul artistic va fi completat de recitalul interpretei Margareta Clipa.

Ceremonia oficială va începe la ora 15:00, fiind marcată de prezența unor înalți demnitari ai statului român. Potrivit declarațiilor edilului de la Iași, la eveniment este așteptat președintele Nicușor Dan, alături de ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major.

Manifestările se vor încheia cu tradiționala Horă a Unirii, programată în jurul orei 16:00, urmată de continuarea spectacolului folcloric susținut de artiști renumiți precum Veta Biriș și Ion Paladi, simbolizând legătura dintre Ardeal, Moldova și Basarabia. Seara se va încheia la ora 18:00, cu retragerea cu torțe a militarilor pe traseul Piața Unirii – Palatul Culturii.

Ziua Unirii Principatelor Române, este sărbătoare publică în România, celebrată anual pe 24 ianuarie. Aceasta marchează unirea Moldovei și Țării Românești, realizată la 24 ianuarie 1859 prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate. Evenimentul este considerat primul pas către formarea unui stat român unitar, proces încheiat simbolic la 1 decembrie 1918, când Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a decis unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României.

Anterior, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat procedura de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen.

„De exemplu aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade”, a declarat anterior Chirica.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.