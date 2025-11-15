SUA au prelungit termenul limită pentru ca grupul rus Lukoil să vândă activele internaționale

Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură cu activele internaționale ale companiei petroliere ruse, scrie Bloomberg, citat de G4Media.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență pentru anumite tranzacții care implică stațiile de service ale companiei și contractele de vânzare a activelor internaționale ale acesteia până la 13 decembrie, în timp ce o derogare separată pentru tranzacțiile referitoare la entitățile Lukoil din Bulgaria a fost prelungită până la 29 aprilie, a anunțat agenția într-un comunicat.

Lukoil este cea mai diversificată companie petrolieră din Rusia la nivel internațional, cu participații în rafinării de petrol din Europa, precum și participații semnificative în câmpuri petroliere din Irak până în Kazahstan. Brandul său se extinde și la stații de alimentare din SUA până în Belgia și România.

Compania a anunțat planuri de vânzare a operațiunilor sale internaționale în urma sancțiunilor și a intrat în negocieri cu importantul comerciant de mărfuri Gunvor Group. Cu toate acestea, tranzacția a eșuat după ce Trezoreria SUA a descris Gunvor ca fiind „marioneta” Kremlinului. Lukoil a declarat vineri, 14 noiembrie, că se află în negocieri cu alți ofertanți și că încearcă să evite întreruperea aprovizionării.