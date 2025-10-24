WATCHDOG Sancțiunile SUA împotriva Lukoil NU aduc riscuri pentru R. Moldova, potrivit experților

Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil – principalele companii petroliere din Rusia, iar propagandiștii Kremlinului de la Chișinău au început deja să sperie publicul că prețurile vor exploda și vom avea deficit de combustibili în R. Moldova, spune expertul Watchdog.MD, Eugen Muravschi. „E doar o tentativă de a semăna panică”.

Eugen Muravschi, expert Watchdog.MD, explică ce înseamnă pentru R. Moldova sacțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil.

„Rânduri la benzinării sunt doar în Rusia, la noi așa ceva nu este și nu va fi. În primul rând, Lukoil Moldova nu este unicul jucător de pe piață, chiar dacă e printre cei mai mari. Există și alți importatori de carburanți care ar putea acoperi cota de piață a companiei ruse în cazul în care aceasta va fi nevoită să se retragă din R. Moldova.



În al doilea rând, sancțiunile SUA se aplică imediat doar asupra activelor Rosneft și Lukoil din SUA. Pentru companii subsidiare din alte țări, precum Lukoil Moldova, aplicarea sancțiunilor nu este automată, ci la discreția autorităților SUA. Cu alte cuvinte, Lukoil nu dispare peste noapte.

În practică, asta înseamnă că avem o perioadă de tranziție pentru ca ANRE și, eventual Ministerul Energiei și Guvernul, să întreprindă toate măsurile necesare pentru a elimina de pe piața moldovenească riscul de aplicare a sancțiunilor internaționale.

Asta ar putea însemna, de pildă, vânzarea activelor Lukoil către alte firme sau, în genere, schimbarea proprietarului întregii companii.

În 2023, spre exemplu, se zvonea că firma kazahă KazMunayGas, care deține Rompetrolul, era gata să cumpere Lukoil România și Moldova. Soluții sunt. Așa sau altfel, nu se prevede niciun deficit de carburanți la orizont.

Prețurile, într-adevăr, au fost ușor afectate de aceste sancțiuni, dar doar temporar. Pe 23 octombrie, după anunțul de la Washington, prețul petrolului la burse a crescut cu 5%, mai ales după ce importatorii de țiței rusesc din China și India au dat de înțeles că vor căuta să cumpere petrol din altă parte, ca să evite sancțiunile SUA. Prețurile însă s-au stabilizat a doua zi, fiindcă OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, a anunțat că e gata să crească producția de țiței pentru a face față cererii sporite.

Moldova este o piață mică și nu de noi depinde dacă prețurile scad sau cresc, însă decizia OPEC înseamnă că piața globală rămîne stabilă chiar dacă petrolul rusesc rămâne sub sancțiuni.

Rusia însă și-ar dori ca șoferii speriați să îmbulzească panicați la benzinării și să explodeze artificial cererea pe termen scurt ca să creeze iluzia unui deficit. Apoi, să dea vina pe americani, pe europeni și, desigur, pe guvernarea de la Chișinău.

Sancțiunile sunt însă doar consecința refuzului lui Putin de a se angaja în negocieri reale privind încheierea războiului. Președintele american Donald Trump a manifestat foarte multă deschidere către autocratul de la Kremlin: acestea sunt, de fapt, primele sancțiuni noi împotriva Rusiei de cînd Trump s-a întors la Casa Albă. Liderul american a tăiat sprijinul pentru Ucraina, a criticat Europa, l-a primit pe Putin cu covorul roșu și… n-a primit nimic în schimb. Chiar și simpatia lui Trump pentru Putin are limite: aceste sancțiuni sunt răspunsul SUA la insistența Rusiei pe cerințele sale maximaliste în Ucraina, fără a fi dispusă să facă vreo concesie substanțială.

Acum, situația Rusiei este foarte dificilă. Țiței crud are, dar nu poate nici să-l prelucreze pe loc, fiindcă rafinăriile sunt lovite de drone ucrainene, nici să-l exporte în China și India, din cauza noilor sancțiuni.

Așa că cei care vor sta în rânduri interminabile la benzinării goale vor fi cetățenii Federației Ruse și nu moldovenii”, potrivit expertului Eugen Muravschi.

