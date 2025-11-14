Statul a preluat în administrare activele Lukoil de la Aeroport, „cu titlu gratuit”

Întreprinderea de Stata Aeroportul Internațional Chișinău este responsabilă, începând de vineri, 14 noiembrie, de operarea terminalului petrolier deținut de compania Lukoil la aerogară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la data de 12 noiembrie, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, „cu titlu gratuit”, iar pe parcursul zilei de 13 noiembrie s-a realizat procesul de primire-predare a bunurilor.

„Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest scop, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât furnizarea combustibilului să aibă loc fără perturbări. Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență pentru a asigura stabilitatea aprovizionării aeronavelor, în contextul riscului ca, din 21 noiembrie, compania Lukoil să fie în incapacitate de furnizare și operare”, a transmis ministrul Energiei.

Totodată, Junghietu a menționat că grupul de lucru a negociat cu o companie românească vânzarea de combustibil către Aeroport pentru perioada imediat următoare. Exportul ar urma să fie aprobat vineri.

„În această perioadă, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier. Etapa următoare va fi cumpărarea de către AIC a activelor și infrastructurii aeroportuare din proprietatea Lukoil”, mai notează ministrul.

În legătură cu stațiile din proprietatea Lukoil, oficialul a indicat că sunt circa 100 de stații care oferă resurse petroliere pe piață. „Cu toate acestea, în prezent, piața petrolieră din Republica Moldova este diversă, cu mai mulți operatori ce au diferite lanțuri logistice de aprovizionare, atât terestru din România, cât și prin Portul Giurgiulești, respectiv piața este asigurată cu combustibil și stocurile sunt stabile”, a dat asigurări ministrul.

Pe 22 octombrie, SUA a impus noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Astfel, toate filialele deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul EO 14024.