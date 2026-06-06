SUA au atacat obiective iraniene după ce Iranul a lansat mai multe drone, în cadrul celei mai recente escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu

Forțele americane au atacat sâmbătă, 6 iunie, radarele de coastă iraniene, după ce au doborât drone lansate de Iran spre Strâmtoarea Ormuz, a declarat armata americană, într-o ultimă escaladare care complică eforturile de a pune capăt războiului dintre cele două țări, scrie Reuters.

Armata americană consideră că cele patru drone iraniene vizau traficul maritim regional, a declarat un oficial american pentru Reuters. Comandamentul Central al SUA a declarat la X că SUA au atacat apoi site-urile de supraveghere ale Iranului din Goruk și Insula Qeshm, ambele situate în Strâmtoarea Ormuz.

Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a declarat că a vizat bazele americane din Kuweit și Bahrain ca represalii pentru atacurile americane și a tras asupra a patru petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa.

Mass-media de stat din Kuweit a declarat că apărarea aeriană intercepta atacurile cu rachete și drone, în timp ce în Bahrain au sunat sirene, iar locuitorii au fost îndemnați să caute adăpost.

Kuweitul și Bahrainul au condamnat atacurile. Ministerul de Externe al Kuweitului a descris atacurile iraniene, inclusiv cel mai recent atac de sâmbătă dimineață, drept un „act flagrant de agresiune” care a ignorat apelurile internaționale de a opri astfel de acțiuni și a reprezentat o amenințare directă la adresa cetățenilor, rezidenților și securității regionale, se arată într-un comunicat al ministerului.

Iranul a declarat ulterior că a lovit baze americane din ambele țări cu rachete balistice, dar armata americană a declarat că șase rachete au fost interceptate și că o a șaptea nu și-a atins ținta.

SUA și Iranul au fost angajate în negocieri în mare parte indirecte pentru a obține un acord intermediar care să oprească războiul de trei luni, care ar lăsa probleme precum programul nuclear al Iranului în discuții ulterioare. Dar, în mijlocul unor ciocniri periodice, un acord a rămas evaziv.

Teheranul dorește acces la miliarde de dolari din venituri din petrol, derogări de la sancțiunile asupra exporturilor de țiței, ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale și un avantaj asupra strâmtorii. Iranul a blocat calea navigabilă, pe unde a tranzitat aproximativ o cincime din petrolul mondial înainte de război.

Președintele american Donald Trump se confruntă cu presiuni politice interne tot mai mari din cauza creșterii prețurilor la gaze pentru a pune capăt războiului. El a declarat pentru NBC că, deși majoritatea instalațiilor de producție a dronelor și rachetelor din Iran au fost distruse, iranienii au încă acces la aproximativ o cincime din rachetele lor.