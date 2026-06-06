Marta Kos, întâlnire cu primarii din R. Moldova: „Uniunea Europeană va contribui la modernizarea a încă 20 de școli din întreaga țară”

Marta Kos, Comisara europeană pentru extindere, s-a întâlnit cu grup de primari din diferite regiuni ale țării vineri, 6 iunie, anunță Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Discuțiile au vizat prioritățile comunităților locale și modul în care sprijinul Uniunii Europene poate răspunde mai bine nevoilor cetățenilor.

„Acest sprijin se vede deja în comunități: Uniunea Europeană va contribui la modernizarea a încă 20 de școli din întreaga țară și va continua să susțină proiecte locale – de la infrastructură și servicii publice până la condiții mai bune de viață – prin programul «Satul European»”, a scris Delegația UE în R. Moldova.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, se află într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 4-6 iunie. În cadrul vizitei, Comisara a avut o întâlnire cu președinta Maia Sandu, a participat la deschiderea Moldova Digital Summit 2026 și a discutat cu mai mulți tineri, participanți la Forumul de politici de tineret.