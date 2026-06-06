Atenție la escroci: O femeie a transmis peste 900 de mii de lei unor curieri, sub pretextul schimbării contorului electric

Inspectoratul General al Poliției (IGP) investighează un caz de escrocherie comis în perioada 3–4 iunie, în sectorul Rîșcani al capitalei, oamenii legii fiind anunțați astăzi de fiica victimei. Potrivit informațiilor preliminare, victima, o femeie de 77 de ani, a fost contactată de persoane necunoscute care, prin inducere în eroare și abuz de încredere, au anunțat-o despre schimbarea contorului electric.

Sub acest pretext, suspecții au determinat victima să le transmită sume importante de bani. În urma acțiunilor frauduloase, femeia a remis în două tranșe suma totală de 923 000 de lei.

„La 3 iunie – 650 000 de lei, transmiși unui curier în apropierea unui magazin de pe bulevardul Moscova, iar la 4 iunie, încă 273 000 de lei.

Conform declarațiilor, banii proveneau din economiile personale, precum și dintr-un împrumut în valoare de 250 000 de lei contractat de la o persoană cunoscută”, comunică IGP.

Poliția desfășoară acțiuni pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii faptei.

Recomandările Poliției:

„Îndemnăm copiii, nepoții și rudele persoanelor vârstnice să discute periodic cu cei apropiați despre riscurile escrocheriilor și metodele folosite de infractori;

Persoanele în etate sunt adesea ținta escrocilor care profită de încrederea, emoțiile și vulnerabilitatea acestora pentru a obține bani sau alte bunuri;

O simplă discuție preventivă poate împiedica pierderea economiilor de o viață și poate proteja persoanele dragi de astfel de infracțiuni”.

Dacă aveți suspiciuni privind o posibilă tentativă de escrocherie, IGP îndeamnă să apelați imediat poliția.