SUA atacă Iranul ca răspuns la loviturile asupra unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz

Armata americană a atacat Iranul vineri, 26 iunie, ca răspuns la un atac cu drone iraniane asupra unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz, fiecare țară acuzând-o pe cealaltă de încălcarea termenilor unui armistițiu convenit săptămâna trecută, potrivit Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat că aeronavele au lovit locații de depozitare a rachetelor și dronelor și stații radar de coastă, publicând ulterior o înregistrare video alb-negru granulată a unei explozii etichetate „neclasificată”.

Un oficial american a raportat că operațiunea s-a încheiat.

Iranul a declarat că un proiectil a lovit zona din jurul unui debarcader din Sirik, în sudul Iranului, iar forțele navale iraniene au răspuns atacând ținte militare americane din regiune. Teheranul nu a furnizat detalii despre ce ar fi putut fi lovit.

În alte părți, însă, au existat semne de progres în încheierea conflictului de patru luni, Israelul și Libanul semnând un acord pentru a pune capăt luptelor dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran. Ambele părți au prezentat acordul ca un prim pas care prevede dezarmarea Hezbollah și retragerea trupelor Israelului din Liban, dar nu a fost clar cum va fi aplicat. Hezbollah a declarat că nu va coopera.

„Violența va fi întâmpinată cu violență”, a declarat Vance

Teheranul a declarat că va controla Strâmtoarea Ormuz și a avertizat statele din Golf să nu se alăture Washingtonului după atacul de joi asupra unei nave de marfă care circula în apropierea coastei Omanului.

Președintele Donald Trump a dat vina pe Iran pentru atac și a spus că acesta a încălcat acordul interimar de săptămâna trecută.

„Agresiunea nejustificată împotriva navelor comerciale de către forțele iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”, a declarat Comandamentul Central al SUA în declarația sa de anunțare a atacurilor, pe care le-a numit „un răspuns puternic la atacul de ieri asupra unei nave comerciale care tranzita Strâmtoarea Ormuz”.

Armata americană a declarat că va continua să ofere „coordonare și sprijin pentru trecerea în siguranță” navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea.

Vicepreședintele JD Vance, cândva considerat un sceptic cu privire la intervenția SUA în Iran, dar acum o persoană de contact în cadrul administrației Trump pentru conflict, a declarat că americanii au onorat acordul de armistițiu, cunoscut și sub numele de memorandum de înțelegere.