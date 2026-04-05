SUA a salvat un membru al echipajului dispărut, după ce un avion a fost doborât în ​​Iran, spune Trump

Forțele americane au salvat un membru al serviciului american care dispăruse de când un avion de vânătoare F-15 a fost doborât în ​​Iran vineri, 3 aprilie, a declarat președintele Donald Trump pe 5 aprilie dimineață. Pilotul salvat este rănit, dar „va fi bine” după o misiune de salvare care a implicat „zeci de aeronave”, a spus Trump, potrivit Politico.

„Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice în munții trădători ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau din ce în ce mai mult cu fiecare oră”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare imediat după miezul nopții, ora Washingtonului.

Trump a spus că aviatorul este rănit, dar „va fi bine”, adăugând că salvarea a implicat „zeci de aeronave” și că SUA i-au monitorizat locația „24 de ore pe zi și au planificat cu sârguință salvarea”. El a spus că niciun american nu a fost ucis sau rănit în operațiunea de salvare.

O operațiune frenetică de căutare și salvare a SUA a avut loc după prăbușirea avionului de vineri, Iranul promițând o recompensă pentru oricine predă „pilotul inamic”. Un al doilea membru al echipajului a fost salvat anterior.

Trump a numit Teheranul „bătut și complet decimat” în război, aflat acum în a șasea săptămână, dar doborârea a două avioane de război americane vineri a ridicat miza. Nu era clar dacă al doilea avion american s-a prăbușit sau a fost doborât sau dacă Iranul a fost implicat. Presa de stat iraniană a declarat că un avion de atac american A-10 s-a prăbușit în Golful Persic după ce a fost lovit de forțele de apărare iraniene.

Salvarea aviatorului dispărut vine în contextul în care atât Iranul, cât și SUA au schimbat amenințări cu dezlănțuirea „iadului”, în timp ce atacurile continuă în regiune. Trump a reiterat amenințările cu intensificarea atacurilor în cazul în care Iranul nu încheie un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz până la termenul limită de luni, un ultimatum pe care Teheranul l-a respins până acum.

Săptămâna trecută, președintele a declarat că forțele militare ale Teheranului, baza industrială de apărare și conducerea politică sunt „absolut distruse”, după o lună de atacuri intense din partea avioanelor și munițiilor americane. Dar Trump a insistat, de asemenea, că forțele americane vor continua bombardamentul încă două sau trei săptămâni, promițând că le va „lovi extrem de puternic”, fără a dezvălui care sunt țintele sau amenințările cheie care rămân.

Conflictul, care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului pe 28 februarie, a ucis mii de oameni, a zguduit piețele globale, a întrerupt rute de transport cheie și a provocat o creștere a prețurilor la combustibil.