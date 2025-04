SUA a reacționat după atacul rus din Sumî: „Depășește orice limită a decenței” 

SUA au reacționat după masacrul rus de Florii, din Sumî. „Depășește orice limită a decenței”, a scris Keith Kellog, trimisul președintelui Donald Trump pentru Ucraina, pe X. Kellog a mai declarat că, în calitate de fost lider militar, înțelege ce înseamnă țintirea, „iar acest lucru este greșit”, scrie G4Media.

„Atacul de astăzi, din Duminica Floriilor, al forțelor ruse asupra țintelor civile din Sumy depășește orice limită a decenței. Există zeci de civili morți și răniți. Ca fost lider militar, înțeleg ce înseamnă țintirea, iar acest lucru este greșit. Acesta este motivul pentru care președintele Trump lucrează din greu pentru a pune capăt acestui război”, scrie Keith Kellog.

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.