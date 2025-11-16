Studiu: Poluarea luminoasă poate determina ecosistemele să elibereze mai mult carbon

Poluarea luminoasă este în creștere, cu aproximativ 2% în fiecare an. Lumina artificială poate perturba viața a nenumărate creaturi, determinând păsările migratoare să se rătăcească, animalele nocturne să aibă dificultăți în reproducere și chiar să modifice obiceiurile de somn și ritmurile circadiene ale oamenilor.

Cu toate acestea, un nou studiu a abordat un alt proces afectat de poluarea luminoasă: emisiile de carbon ale ecosistemelor. Studiul sugerează că lumina orașelor și localităților noastre ar putea modifica subtil echilibrul natural al ciclului carbonului, scrie EuroNews.

Studiul, publicat în Nature Climate Change, este primul care demonstrează modul în care lumina artificială remodelează echilibrul carbonului din ecosisteme. Acesta s-a concentrat pe 86 de locații din America de Nord și Europa, utilizând sateliți și monitorizarea fluxului de carbon pentru a evalua ecosistemele. Aceste două continente sunt cele mai mari cu poluare luminoasă semnificativă.

Cercetătorii au descoperit că poluarea artificială pe timp de noapte a crescut respirația ecosistemului: plantele, microbii și animalele au eliberat mai mult dioxid de carbon. Cu toate acestea, nu a existat o creștere corespunzătoare a fotosintezei, procesul vegetal care îl elimină din atmosferă.

După cum scriu autorii, rezultatele arată că ALAN perturbă „constrângerile energetice fundamentale asupra metabolismului ecosistemului”.

„Aceasta este o problemă răspândită care schimbă modul în care funcționează ecosistemele, perturbând fluxurile de energie, comportamentul animalelor, habitatele și modelele naturale. Pur și simplu, nopțile mai luminoase duc la o eliberare mai mare de carbon, ceea ce este o veste proastă pentru planeta noastră”, a declarat dr. Alice Johnston, lector senior în știința datelor de mediu la Universitatea Cranfield, care a condus cercetarea.

Ce se poate face?

Poluarea luminoasă poate fi ușor combătută.

„Spre deosebire de schimbările climatice, poluarea luminoasă poate fi redusă aproape peste noapte printr-un design mai bun al iluminatului.Adoptarea tehnologiilor de iluminat cu intensitate reglabilă, direcționale și sensibile la spectru reprezintă o îmbunătățire imediată și realizabilă”, a afirmat Johnston.

Iluminatul reprezintă, de asemenea, peste 15% din consumul global de energie electrică. Reducerea poluării luminoase ar putea contribui la diminuarea impactului climatic al acestui sector.

„Combaterea poluării luminoase reprezintă o situație rară în care toată lumea are de câștigat: mediul, eficiența energetică și bunăstarea”, a adăugat Johnston.

Autorii subliniază, de asemenea, că poluarea luminoasă ar trebui inclusă în modelele climatice și în evaluările schimbărilor globale.