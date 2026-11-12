STUDIU De câți bani are nevoie o familie, de fapt, pentru un trai decent. Care sunt cele mai mari cheltuieli

Pentru un trai decent, o familie cu doi părinți și doi copii din Republica Moldova are nevoie de 68 de mii de lei pe lună. Salariul necesar pentru un trai decent în R. Moldova este estimat la circa 34 de mii de lei pe lună pentru fiecare dintre părinții care lucrează. Estimarea a fost făcută în studiul „Minimul de existență și salariul de trai decent în Republica Moldova“, realizat de Fundația „Friedrich Ebert“ (FES) în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Locuința și serviciile comunale reprezintă cea mai mare cheltuială lunară, de 18 117 lei (26,6% din buget). Urmează alimentația, cu 14 719 lei (21,7%), și impozitele împreună cu prima de asigurare medicală, cu 11 596 de lei (17,1%).

Studiul arată că familia alocă 10 161 de lei pentru îmbrăcăminte, aparate de uz casnic, transport, rechizite, jucării, ustensile de bucătărie, articole de igienă personală și alte bunuri, și alți 7 133 de lei pentru servicii, odihnă și sănătate. Bugetul include și 6 172 lei pentru fondul de economii al familiei, destinat situațiilor neprevăzute.

Aproape jumătate din bugetul lunar al familiei (48,3%) merge către locuință, servicii comunale și alimentație.

Minimul de existență este unul dintre reperele prin care statul evaluează resursele necesare acoperirii nevoilor de bază și fundamentează politicile privind salariul minim, pensiile și prestațiile sociale.

Pornind de la realitățile actuale ale Republicii Moldova, lucrarea propune conceptul de „minim de existență orientat social” și construiește un coș de consum în care produsele alimentare, bunurile nealimentare și serviciile sunt stabilite și evaluate în mod explicit. Totodată, studiul delimitează minimul necesar de traiul decent și estimează resursele de care are nevoie o familie cu copii pentru a beneficia de condiții adecvate de locuire, sănătate, educație, mobilitate, comunicare și recreere.

Salariul mediu lunar prognozat pe economie în R. Moldova pentru anul 2026 este de 17 400 de lei (brut, n.r.).