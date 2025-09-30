Studenții din Rusia vor fi testați pentru a evalua acceptarea lor a „valorilor tradiționale”. Rezultatele testelor vor conține date despre fiecare student, inclusiv informații personale și forma lor de studiu

O aplicație specială va fi dezvoltată în Rusia pentru a evalua adoptarea „valorilor tradiționale” de către studenții universitari. O licitație corespunzătoare a apărut pe site-ul web al achizițiilor guvernamentale din Federația Rusă, scrie Vedomosti. Clientul este Universitatea de Sport, care se află sub jurisdicția Ministerului Sportului din Rusia.

Sursa citată scrie că specificațiile tehnice prevăd că aplicația, care va rula pe telefoane și tablete și va fi utilizată pentru a testa studenții universitari, a interpreta rezultatele și a oferi recomandări bazate pe acestea. Testele vor include întrebări închise, deschise și cu variante multiple de răspuns. Se așteaptă ca testele să acopere subiecte precum „Patriotism și civism”, „Norme etice și reguli de conduită”, „Tradiții culturale și spirituale” și multe altele. Scorul final va fi codificat prin culori: verde (peste 80% răspunsuri corecte), albastru (71-80%), portocaliu (60-70%) și roșu (mai puțin de 60%). Rezultatele testelor vor conține date despre fiecare student, inclusiv informații personale și forma lor de studiu.

Anterior, Vedomosti a relatat că, la cererea Centrului de Stat pentru Cultură Fizică și Sport din Rusia, Școlii Superioare de Economiea Universității Naționale de Cercetare, va fi dezvoltate și implementate „instrumente științifice pentru evaluarea și monitorizarea atitudinilor studenților față de valorile spirituale și morale tradiționale”.

Una dintre principalele probleme legate de promovarea valorilor tradiționale este că marea majoritate a tinerilor de astăzi nu înțeleg ce reprezintă aceste valori, spune politologul Alexander Nemtsev. „La nivel intuitiv, este probabil să se determine că aceasta este o dorință pentru familie, pentru dreptate, pentru colectivism, dar dacă îi întrebi pe elevi ce valori tradiționale rusești cunosc, nu toată lumea va putea numi mai mult de cinci”, a remarcat expertul rus pentru The Moscow Times.