Stop Fals Doctori falși și tratamente „miracol” care nu funcționează: „Acest suc îți repară creierul în timp ce dormi”

„Acest suc repară creierul și ochii în timp ce dormi”. „O lingură sub limbă și vei arunca ochelarii”. „Buruiana care curăță arterele mai bine decât orice medicament”. Astfel de promisiuni sunt prezentate pe YouTube de personaje îmbrăcate în halat alb, care par medici cu experiență. În multe cazuri însă, identitatea acestor „doctori” nu poate fi verificată, iar conținutul e creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

O investigație internațională a identificat peste 1000 de canale care folosesc avataruri generate cu IA pentru a răspândi informații medicale înșelătoare în 33 de limbi. Stopfals.md a analizat canalele care vizează publicul vorbitor de română și a discutat cu medici și reprezentanții ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) despre riscurile reale ale acestor mesaje.

Unul dintre exemple este canalul Dr. Adrian Marinescu, urmărit de peste 44 de mii de abonați. Într-un videoclip, presupusul medic susține că un amestec din suc de rodie, turmeric, sfeclă, morcov și afine „repară creierul și ochii în timp ce dormi”. În alt material, titlul promite că „un singur ulei natural elimină crampele și picioarele umflate la seniori”, însă conținutul ajunge să prezinte șapte uleiuri diferite.

Sursa: stopfals.md

Videoclipurile canalului sunt marcate de YouTube cu eticheta „Conținut generat de IA”. În descriere, administratorii spun că oferă „sfaturi practice, informații medicale și inspirație pentru o viață lungă, activă și fericită”, că sănătatea seniorilor reprezintă prioritatea canalului și precizează că „informațiile publicate au caracter educativ și informativ, dar nu înlocuiesc consultația, diagnosticul sau tratamentul medical”.

Un tipar similar apare și pe canalul DrAndry, urmărit de aproximativ 30 000 de persoane. Spre deosebire de alte canale analizate, contul aparține unei persoane reale, care se prezintă drept student la medicină, în vârstă de 28 de ani. Totuși, o parte dintre videouri sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Într-un video, o băutură din morcov, pătrunjel, aloe și miere este descrisă drept „soarele, pământul și energia în formă pură”, iar seniorilor li se sugerează că „o lingură sub limbă” le-ar putea reda vederea. Tot aici este promovată ideea autovindecării, prin afirmații potrivit cărora organismul ar deține un „potențial colosal de autorefacere” pe care oamenii l-ar fi uitat. Același canal merge și mai departe, prezentând povestea unui personaj numit Nicolae Ivanovici, despre care susține că ar fi învins cancerul în opt luni exclusiv prin schimbarea stilului de viață și a alimentației.

Sursa: stopfals.md

Exerciții miraculoase care „îți readuc memoria”

Recomandările nu se limitează la alimentație sau stil de viață. Pe canalul Mega Mediko, urmărit de peste 16.000 de abonați, un presupus neurolog relatează „cazuri reale din cabinet”, inclusiv povestea unei femei de 72 de ani care și-ar fi recăpătat memoria datorită unui exercițiu de doar 60 de secunde, făcut zilnic. Exercițiul, numit Drumul înapoi, constă în rememorarea zilei precedente de la sfârșit spre început și este prezentat ca o metodă capabilă să redea claritatea mintală.

Sursa: stopfals.md

De la „curățarea colonului” la frica de operații

Un alt exemplu este canalul Dr. Sergiu Vlădescu, unde personajul prezentat drept medic este, potrivit descrierii canalului, un avatar digital creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Administratorii precizează că nu este o persoană reală, că proiectul este realizat de o echipă de șase persoane și că materialele au caracter informativ, recomandând consultarea unui medic pentru orice problemă de sănătate.

Cu toate acestea, titlurile videoclipurilor folosesc frecvent promisiuni spectaculoase. Într-un material păpădia este prezentată drept „buruiana care curăță arterele mai bine decât orice medicament”, sugerând că un remediu natural ar putea depăși eficiența tratamentelor medicale consacrate. Într-un alt video, intitulat Efect în 8 ore: băutura care îți mătură tot colonul în timp ce dormi, recomandarea ajunge să fie simplul consum de apă caldă dimineața.

Sursa: stopfals.md

O categorie aparte de videoclipuri încearcă să alimenteze și neîncrederea față de sistemul medical. Unele avertizează: „Nu accepta niciodată aceste cinci operații mortale pentru seniori”, susțin că anumite investigații medicale „pot provoca mai mult rău decât bine” persoanelor trecute de 70 de ani, iar altele promovează ideea că medicii ascund informații importante sau recomandă proceduri sau medicamente inutile, fără a oferi contextul medical necesar pentru asemenea afirmații.

Un fenomen global cu impact local

Aceste canale de YouTube fac parte dintr-o rețea uriașă la nivel mondial, descoperită de publicația spaniolă Maldita.es. Jurnaliștii au identificat peste 1.046 de canale de YouTube care răspândesc pseudo-sfaturi medicale. Rețeaua operează în 33 de limbi și postează din 54 de țări (cu o prezență masivă în limbi precum spaniolă, engleză sau portugheză).

Sursa: stopfals.md

Spațiul de limbă română a devenit și el o țintă directă a acestui fenomen, jurnaliștii spanioli identificând cel puțin 12 canale care publică în limba română, dintre care opt sunt active direct din România.

„Speculații și recomandări fără bază factologică și științifică”

Gheorghe Plăcintă, doctor habilitat în științe medicale, șef al Catedrei de boli infecțioase la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, spune că promisiunile privind vindecarea unor boli grave prin alimentație sau remedii naturiste nu au susținere științifică: „Există studii despre alimentația care contribuie la menținerea unui creier sănătos, dar de regenerare nu poate fi vorba”.

Sursa: stopfals.md

Doctorul habilitat afirmă că persoanele aflate în situații dificile devin adesea vulnerabile la astfel de promisiuni: „Psihologia omului bolnav este foarte complicată. Când cineva îi promite că se va vindeca printr-un remediu simplu, apare o credibilitate psihologică foarte puternică și devine greu să-l mai convingi”.

Referitor la videoclipurile care susțin că persoanele în vârstă și-ar putea recăpăta memoria printr-un exercițiu zilnic de 60 de secunde, profesorul spune că astfel de recomandări nu sunt susținute de știință.

„Este vorba despre speculații și recomandări fără bază factologică și științifică. Procesele cognitive nu pot fi reduse la astfel de promisiuni simpliste”, a subliniat doctorul habilitat pentru Stopfals.md.

Profesorul susține că a devenit, la rândul său, ținta acestui fenomen, după ce imaginea și numele i-au fost folosite pentru promovarea unor remedii despre care afirmă că nu știe nimic.

ANSP: „Infodemia îi poate împinge pe oameni spre tratamente false”

Maria-Victoria Racu, doctor în științe medicale și șefa Secției sănătatea nutrițională din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), avertizează că mesajele care promit efecte miraculoase sau prezintă remedii naturiste drept alternativă la tratamentele medicale pot induce oamenii în eroare și le pot afecta comportamentul atunci când au nevoie de îngrijiri medicale.

„Indubitabil, răspândirea informațiilor false, a remediilor cu efecte hiperbolizate și a soluțiilor acolo, unde ar exista doar controlul unei boli cronice, reprezintă o problemă actuală de sănătate publică. Organizația Mondială a Sănătății descrie acest fenomen drept infodemie – circularea unui volum masiv de informație, inclusiv a celei false sau distorsionate, atât în spațiul online, cât și în cel fizic. Amalgamarea informației din diverse surse în spațiul online bulversează oamenii care caută răspuns la o întrebare medicală, determinându-i să adopte tratamente false, uneori fatale, ignorând recomandările medicilor și a autorităților de sănătate publică”, a declarat Maria-Victoria Racu.

Sursa: stopfals.md

„Activitatea fizică și alimentația echilibrată sunt două comportamente-cheie care, odată adoptate și perpetuate de-a lungul vieții, ne ajută să prevenim apariția bolilor netransmisibile cronice, precum diabetul zaharat de tip II, bolile cardiovasculare sau obezitatea. În acest caz este vorba despre disciplină, consecvență și conștientizare și în niciun caz despre efecte miraculoase care se obțin rapid și odată abandonate, se mențin pentru totdeauna”, a adăugat Maria-Victoria Racu pentru Stopfals.md.

De ce sunt seniorii principala țintă a acestor mesaje

„Seniorii sunt cel mai vulnerabil grup de utilizatori, deoarece pot suferi de mai multe boli cronice concomitent, sunt frecvent izolați social, au un nivel redus de alfabetizare digitală și, în unele cazuri, întâmpină dificultăți în accesul la serviciile medicale. Un ton cald, halatul alb generat de inteligența artificială și titlul științific imposibil de verificat sunt capcanele care îi întâmpină frecvent pe rețelele de socializare”, afirmă doctora în științe medicale.

Specialista ANSP avertizează că urmarea unor astfel de recomandări poate avea consecințe serioase, printre care: „amânarea diagnosticului, situație deosebit de gravă în cazul maladiilor oncologice; întreruperea tratamentului prescris, menit să țină boala sub control sau deficiențe și carențe nutriționale, care pot accelera modificările senile din organism”.

Gheorghe Plăcintă: „Toate deciziile legate de sănătate trebuie luate direct cu medicul”

În opinia profesorului, nici rețelele sociale și nici inteligența artificială nu pot înlocui consultul medical atunci când este vorba despre sănătate. El îi îndeamnă pe oameni să privească cu scepticism promisiunile de tipul „pastila-minune” sau „remediul miraculos”. „Niciodată nu trebuie să te bazezi pe lucruri care nu au o dovadă științifică certificată, iar cel mai bun prieten al pacientului rămâne doctorul și asistentul medical. Toate deciziile legate de sănătate trebuie luate direct cu medicul”, spune acesta.

„Dacă un material vi se pare convingător, discutați-l cu medicul d-voastră, astfel vă veți asigura că viața și sănătatea d-voastră nu sunt în pericol, iar tratamentul medicamentos administrat nu va interacționa cu remediul naturist, chiar dacă considerați că este inofensiv”, recomandă specialista ANSP.

Profitul financiar din spatele rețelei

Pe lângă răspândirea de dezinformări, la nivel global, canalele analizate de Maldita.es urmăresc obținerea de profituri financiare prin abonamente pentru conținut exclusiv, donații externe, vânzarea de ghiduri și cărți sau comerțul de suplimente.

Canalele în limba română analizate de Stopfals.md nu promovează deocamdată astfel de practici de comercializare sau abonamente plătite.

Semnele unui video medical fals

Halatul alb, vocea calmă și expresii precum „studiile arată” pot crea iluzia unei autorități medicale. Tocmai de aceea, potrivit experților, înainte ca un videoclip să schimbe o decizie despre sănătate, informația trebuie verificată în surse oficiale și discutată cu un specialist.

„Pentru un cetățean obișnuit poate fi dificil să evalueze metodologia unui studiu și concluziile pe care acesta le invocă, însă există câteva momente-cheie (red-flags/semnale de alarmă) la care este important să se atragă atenția”, spune Maria-Victoria Racu.