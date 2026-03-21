Ziua Mondială a Sindromului Down, marcată cu o expoziție la Guvern și mesaje de la Maia Sandu și Alexandru Munteanu

Sâmbătă, 21 martie, este marcată Ziua Mondială a Sindromului Down. Ziua are scopul de a crește gradul de conștientizare despre sindromul Down — o condiție genetică în care un copil se naște cu 47 de cromozomi, în loc de 46.

Cu această ocazie, la Guvern a fost organizată o expoziție de fotografie la inițiativa Asociației Obștești „Prietena mea”, care promovează incluziunea și drepturile copiilor, punând accent pe diversitate și acceptare. Premierul Alexandru Munteanu și președinta Maia Sandu s-au alăturat campaniei „Nu toate florile cresc la fel”.

Casa Guvernului găzduiește o expoziție de fotografie cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Down, care este marcată anual pe 21 martie, începând cu 2007. Expoziția este organizată la inițiativa Asociației Obștești „Prietena mea”, fondată de Ludmila Adamciuc, actuală deputată în Parlamentul R. Moldova.

Evenimentul face parte din campania „Nu toate florile cresc la fel”, care subliniază că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare și propriile talente. Inițiativa include acțiuni de promovare a diversității și incluziunii sociale, printre care o plantare simbolică de flori, unde copii cu sindromul Down și copii tipici au plantat împreună bulbi, ca semn al acceptării și respectului reciproc, potrivit organizatorilor.

Campaniei s-a alăturat și prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit un ghiveci cu flori plantate de copiii cu sindromul Down.

„În natură, diversitatea nu este explicată și nici corectată – este acceptată. Fiecare floare are propriul ritm, propria nevoie de lumină, de timp și de spațiu. Unele înfloresc mai devreme, altele mai târziu, dar toate își găsesc locul în aceeași grădină.

M-am alăturat cu drag campaniei Prietenamea «Nu toate florile cresc la fel». Iar ghiveciul primit de la copii este expresia sinceră a felului în care ei văd lumea: cu deschidere, fără etichete, cu respect pentru fiecare diferență.

Incluziunea înseamnă șanse reale pentru fiecare copil și adult de a participa activ în societate și de a-și urma propriul drum. Guvernul susține persoanele cu dizabilități prin prestații sociale, alocații și compensații, dar și prin dezvoltarea unor servicii sociale esențiale, precum asistența personală, centrele de zi, serviciile «Respiro» și echipele mobile care oferă sprijin direct în comunitate și la domiciliu.

Știm că trebuie să consolidăm aceste măsuri și să dezvoltăm politici care asigură mai mult sprijin real și incluziune, astfel încât fiecare persoană să aibă șansa de a-și valorifica potențialul. O societate puternică este aceea care își acceptă diversitatea și o transformă în valoare”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Cu un mesaj despre importanța incluziunii a venit și președinta Maia Sandu.

„De Ziua Mondială a Sindromului Down, ne amintim că fiecare persoană are propriul drum și propriul fel de a aduce lumină în jur. Lumea devine mai bună atunci când învățăm să ne privim unii pe alții cu mai multă înțelegere și respect. Incluziunea începe din gesturi simple: din răbdare, din deschidere, din dorința sinceră de a fi alături. Să construim o țară în care fiecare este văzut, ascultat și sprijinit să meargă înainte în felul său”, a transmis Maia Sandu.

Sindromul Down este una dintre cele mai frecvente afecțiuni genetice, cauzată de prezența unui cromozom 21 suplimentar (47 în loc de 46). Data marcării Zilei Mondiale a Sindromului Down a fost aleasă simbolic pentru a reprezenta trisomia cromozomului 21: luna a treia, ziua 21.